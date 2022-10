Andrea Taboada se levantó de LAM en vivo y De Brito enfureció: "Desaparecen"

La periodista se ausentó por unos minutos del programa de América TV y preocupó a Ángel de Brito. Andrea Taboada contó el motivo de su salida.

Andrea Taboada protagonizó un insólito momento en pleno vivo de LAM, por lo que Ángel de Brito le hizo un llamado de atención ante el público. La periodista se ausentó del piso de América TV por unos minutos y el conductor no le dejó pasar esa decisión.

"¿Se fue Taboada? ¿Pasó algo? Me desaparecen una por día", comentó filoso el periodista, mientras despedía a Nicolás Occhiato, quien había acudido al programa como invitado. De Brito continuó con la dinámica del ciclo y dejó en el público la intriga sobre el motivo por el que Taboada se había retirado del estudio.

Taboada dio a conocer por qué se fue del estudio tras ser consultada por la persona que maneja las redes del programa, en un video publicado en las historias de la cuenta oficial de Instagram de LAM. "Me fui cinco minutos al baño, pero hace mucho tiempo que tenía ganas de ir. Me tomé un café, grande. Me lo convidó Pía (Shaw), qué le habrá puesto", enunció la locutora.

Nazarena Vélez hizo lo mismo que Taboada días atrás, por lo que De Brito esta vez decidió exponerlo al aire y lanzar ese reproche a sus panelistas por levantarse de sus sillones al aire. "Ahora no te puedo contar, tengo que resolver algunas cosas, pero cuando se enteren se van a enterar primero acá", contó Vélez al ser consultada sobre el motivo por el que se había ido del estudio.

Fuerte descargo de Nazarena Vélez sobre su relación con Hernán Caire

Vélez fue pareja de Hernán Caire en los 90 y recientemente denunció haber vivido situaciones de violencia y abuso por parte del conductor de TV. "Me había cagado con todo el mundo y toda gente del medio. Un atrevido. Era una persona que no estaba bien de la cabeza. Un día vi videos. Tenía el problema en la cabeza de filmarte sin tu consentimiento. Tenía atrás del televisor una camarita y yo nunca me había dado cuenta", relató la actriz y productora teatral.

"Era una relación muy tóxica que yo también permití. Las mujeres no me importaron, me importó verme a mi. Fue un shock, me volví loca, fue como una violación", continuó Vélez, quien ya había contado esta situación en uno de los videos del canal de YouTube que se abrió en la cuarentena por la pandemia de coronavirus.