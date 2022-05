Ana Rosenfeld y el video que grabó Beatriz Salomón antes de morir: "Justicia"

La abogada decidió hacer pública la información de este material en donde Salomón expresó su última voluntad. Ana Rosenfeld habló de quien, además de ser una figura de la farándula, también fue su amiga.

Beatriz Salomón murió el 15 de junio de 2019 a causa de un cáncer de colon. Días antes de su muerte, y según narró Ana Rosenfeld hace pocas horas, la fallecida figura del espectáculo filmó un video en el que expresó su última voluntad respecto al futuro de sus hijas y contra Alberto Ferriols, su expareja.

Noelia Ferriols se quebró al hablar de su padre en LAM y conmovió a Ana Rosenfeld, quien luego procedió a difundir la información del video que grabó Salomón. "Yo estuve estos últimos años con mi papá y no estuve nada bien. Quiero hablar con alguien porque creo que ya es tiempo y no aguanto más. Me da miedo de lo que pueda suceder”, destacó la joven.

Acto seguido, Ana Rosenfeld dio detalles de la voluntad de Beatriz Salomón respecto a la residencia en donde vivió hasta el último tiempo: "La casa es exclusivamente de Noelia y Betina. Autorizó incluso a sus nietos y a sus yernos. Hoy lloramos juntos con Noelia porque revivimos un video que yo tengo, de unos días antes de fallecer, que ella grabó en su presencia”.

"Ese video fue voluntario, ella estaba perfectamente lúcida y va a ser puesto para la Justicia en el momento que lo requieran. Y por supuesto que la Justicia determinará en qué estado estaba Beatriz", sentenció Ana Rosenfeld. Cabe destacar que la abogada fue quien defendió a Salomón en el juicio contra América, Luis Ventura, Daniel Tognetti, Miriam Lewin y Jorge Rial por divulgación de imágenes intimas, violación a la intimidad y daño moral.

Por qué Beatriz Salomón le hizo juicio a periodistas de América TV

El juicio de Beatriz Salomón contra las personalidades mencionadas anteriormente tuvo que ver con el escandaloso momento televisivo generado por una cámara oculta de Punto Doc. En aquel momento, la vedette y su esposo Alberto Ferriols asistieron a una entrevista que se vio alterada por la publicación de un video íntimo del doctor, por el que la pareja terminó disolviéndose.

Beatriz Salomón: su vida y obra

Oriunda de San Juan, Salomón fue empleada del Banco Agrario y ganadora de Miss San Juan, premio que la llevó a conocer a Alberto Olmedo, con quién protagonizó varios programas que la hicieron conocida en el mundo del espectáculo.

Entre sus obras más destacadas están No toca botón (Canal 9, 1981 - 1987), El Manosanta está cargado (Hugo Sofovich, 1987), El Negro no puede (1986) y Éramos tan pobres (1987). En las décadas del 80' y los 90', también trabajó con Jorge Porcel, Javier Portales, Guillermo Francella, Tristán y Jorge Corona.

En el año 2004, mostraron mediante una cámara oculta como su marido por aquel entonces, el cirujano plástico Alberto Ferriols, tenía relaciones con otra persona en su consultorio.