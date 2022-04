Amalia Granata reveló cómo se enteró que el Ogro Fabbiani le era infiel: "No me dejaban"

La separación de la pareja fue muy escandalosa y recién ahora se conocieron los detalles.

Amalia Granata estuvo en pareja con "El Ogro" Fabbiani en el 2007, pero a principios del año 2008, poco antes de convertirse en padres, se separaron. La ruptura entre ambos fue muy escandalosa, debido a que se habló de infidelidades de parte del exfutbolista. Más tarde volvieron, y mientras estuvieron juntos, se los vio presentando a su hija en los medios. Años más tarde, la política reveló que el deportista no respondía con sus obligaciones como padre y desde ahí es de público conocimiento la mala relación entre ambos.

La diputada de la provincia de Santa Fé estuvo en LAM, donde se animó a contar cómo fue que se enteró que "El Ogro" Fabbiani le fue infiel. En aquel entonces, fue muy conocido un problema que Amalia Granata tuvo en la puerta de un boliche, donde se peleó con el personal de seguridad del lugar. Nazarena Vélez recordó aquel cruce y le consultó si ella quería entrar al boliche para ver si el estaba siendo infiel.

Cristian Fabbiani y Amalia Granata.

Amalia Granata reveló: "No, yo quería entrar a bailar con mis amigas; llego a puerta, no sabía que él estaba adentro, y me dicen ‘no podés entrar’ y era por eso". Ángel de Brito la cruzó diciendo que en ese momento hizo "un quilombo tremendo" porque no la dejaban entrar a Esperanto y ella agregó: "Sí porque me agredieron los del boliche".

"El Ogro" Fabbiani contó su verdad

Hace algunos años, en una entrevista que dio en el año 2016, "El Ogro" Fabbiani se refirió a los motivos de su separación y aseguró: "Yo nunca fui infiel. Tampoco quiero entrar en un pasado que pasó hace ocho años, mi hija está grande y después ve las cosas". Como si eso fuera poco, el deportista agregó: "No estuve nunca enamorado de Amalia, y lo hablamos y todo, me hice cargo de mi hija como tenía que hacer. Nunca le falté el respeto a mi hija ni a ella. Yo me quedo tranquilo. Lo que pasó con Amalia ya está".

Con respecto al parto, "El Ogro" Fabbiani reveló: "Yo no estaba con Amalia cuando tuvo el parto. No vine al parto porque por contrato no me dejaron desde el club, yo quería venir. Aclaro que tampoco estuve en el parto de mi hijo Santino. Los clubes son así". Dejando en claro que fue netamente por cuestiones laborales que no pudo estar el día que nació Uma.