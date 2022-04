Alina Moine rompió el silencio y habló de Gallardo: "Voy a mandar una foto"

Alina Moine hizo un sorpresivo comentario acerca de los rumores que la vinculan en una relación con Marcelo Gallardo, entrenador de River. La advertencia que hizo la periodista de ESPN.

Alina Moine y Marcelo Gallado están en boca de toda la farándula argentina. Tras varios días de versiones que afirman que ambos están en pareja, la conductora de ESPN rompió el silencio y decidió hablar con la prensa. En una charla que mantuvo con Socios del Espectáculo (El Trece), lanzó una picante advertencia.

Durante la emisión de este lunes por la mañana, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich contaron detalles acerca del vínculo que mantienen la periodista y el entrenador de River. Entre los puntos curiosos, los especialistas en chimentos dejaron en claro que hay dos fotos que prueban que Alina y Marcelo están de novios hace bastante tiempo.

Asimismo, Lussich indicó que Geraldine La Rosa -madre de los cuatro hijos de Gallardo- desmintió los rumores: "La ex mujer de él llamó a Karina (Iavícoli) para dar su versión de los hechos, pero en realidad parece que según quién tiene la versión propia". Y agregó: "Vos podés estar separado, pero no enterarte y podés saber que hay una nueva relación que sucede en simultáneo y no querés asumirlo, pero es un problema del que no lo asume".

Alina Moine y Marcelo Gallardo se mostraron cerca el día que River festejó la Copa Libertadores 2018 que le ganó a Boca en Madrid.

Pero ¿qué dijo Alina Moine al ser consultada por su relación con el DT de River? Curiosamente, no negó las versiones y mostró una sonrisa cómplice a la hora de charlar sobre el tema. De todos modos, pidió que por favor se deje de hablar sobre el tema y que el día que tenga pareja lo blanqueará públicamente.

Qué dijo Alina Moine sobre su relación con Marcelo Gallardo

Una reportera de Socios del Espectáculo (El Trece) interceptó a Alina Moine y le preguntó: "¿Es verdad que viajaste a Salta con Marcelo Gallardo?".

Alina Moine: "Vamos a empezar por partes. Este... no viajé a Salta. ¿Está bien? A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos sentimental. El día que yo quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a Lussich y a Pallares para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo. Mientras tanto, no jodan... hablemos del sorteo del Mundial, de la Selección Argentina, de lo que quieran... pero no me pregunten más nada".

Periodista: "Pero decime si estás enamorada. Podés confirmarlo".

Alina Moine: "El día que esté de novia y que quiera contar que estoy de novia, le mando selfie a todos".

La palabra de Geraldine La Rosa sobre los rumores de noviazgo de Marcelo Gallardo con Alina Moine

Geraldine La Rosa se encargó de desmentir las versiones que aseguran que Marcelo Gallardo está con Alina Moine. En Intrusos (América TV) dieron a conocer el testimonio que habría brindado la esposa del DT de River. "A Marcelo lo quieren destruir porque no soportan ver que sea un número uno. Este es un plan sistemático desde hace muchos años para bajarlo del lugar dónde está", habría asegurado La Rosa.

Lejos de mostrarse enojada o triste, la esposa de Gallardo compartió este sábado 2 de abril una inesperada historia de Instagram. En ella se la ve junto a seis amigas, a pura sonrisa, en un exclusivo restaurant, donde seguramente charlaron sobre la complicada semana que debió atravesar Geraldine y su familia por el supuesto amorío entre el DT de River y la periodista de ESPN.