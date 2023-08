Alfa explotó de furia tras los resultados de las Elecciones 2023: "La concha de su madre"

El exparticipante de Gran Hermano se pronunció sobre las PASO y apuntó contra la clase política. Walter "Alfa" Santiago se mostró harto en un video publicado en sus redes.

Walter "Alfa" Santiago habló sobre las elecciones 2023 y se pronunció contra toda la clase política, años después de mostrarse muy cercano a Mauricio Macri. El exconcursante de Gran Hermano 2022 habló en plena jornada electoral de las PASO y evidenció su hartazgo ante la realidad político-partidaria de Argentina.

"No ganó nadie, son electos por un período de tiempo para que administren la guita, no ganan nada, son electos", comenzó su descargo la figura de Telefe que ha compartido en su perfil de Instagram fotos con Macri y con otros miembros de Juntos por el Cambio años atrás. A diferencia de su postura en el pasado, Alfa sacó a relucir su costado más agnóstico respecto de los políticos y le quitó importancia al rol de los representantes ejecutivos del país.

"En el año 83 se prepararon para llenarse los bolsillos con la política. Para llenarse los bolsillos y vivir en countries. Les importa tres carajos la ley de alquileres porque viven en country, les importa tres carajos el pasaje de tren, subte o colectivo; andan en auto con chofer que les pagamos nosotros. El chofer, el auto, la nafta y la concha de su madre", inició su descargo el panelista de Polémica en el Bar, furioso. Y agregó: "La gente está podrida. Se cansó".

"Alfa" pidió que asuma al poder alguien se ocupe de la ley de alquileres, por la ley de imputabilidad, por la seguridad, la baja de los impuestos y al dignidad del pueblo. Cabe recordar que meses atrás "Alfa" contó que recibió propuestas para ser candidato a puestos políticos y su respuesta fue tajante: "Yo estoy en contra de todo lo que es la política. Salí de Gran Hermano y me han ofrecido puestos políticos y a todos les dije que no. Me ofrecieron de todo. Ser candidato para concejal, para el partido tal, para el otro. De un montón de partidos, que no vienen al caso y ese es el gran error. Yo no soy idóneo. Para estar en política hay que ser idóneo, hay que saber".

