Alfa desenmascaró a Juliana en Gran Hermano: "Es igual de sorete que todas"

Walter "Alfa" le advirtió a Romina en Gran Hermano que Juliana la está usando por pura estrategia.

Walter "Alfa", de Gran Hermano (Telefe) fue letal al hablar sobre Juliana, una de las participantes más odiadas de la casa, y la acusó de ser "un sorete" igual que otras de sus compañeras de la casa.

Todo comenzó cuando Juliana cuestionó a Romina por haber dejado a sus hijos para entrar a la casa y la trató de mala madre. Más tarde, le pidió disculpas. Desde entonces, la exdiputada le hizo la cruz y Juliana se ganó la bronca de millones de televidentes e incluso de "Alfa", uno de los más cercanos a Romina.

Días después de esta situación, Juliana le pidió disculpas a Romina por haber juzgado su maternidad y le dijo: "Gracias a Dios ,me pude sacar una gran venda de los ojos. Te quiero pedir disculpas porque en su momento hablé mal de vos y estaba totalmente errada".

Sin embargo, "Alfa" se dio cuenta de que Juliana solamente se había disculpado por estrategia y le dijo a Romina: "¿Sabés por qué te pide perdón? Porque entregó el orto por otro lado y ahora como se da cuenta de que las otras dos (Lucila "La Tora" y "Cata") están jugando juntas. Está buscando a alguien que juegue con ella".

Y agregó: "Esta es igual de sorete que todas. Yo todavía estoy esperando que me venga a decir algo. Le voy a decir: '¿Por qué no hablás con el papá de Coti y le decís que me lleve preso?'. Pelotuda".

Los dichos de Juliana hacia Romina sobre la maternidad

Todo comenzó cuando Juliana le dijo a Romina que en su lugar, nunca podría haber dejado a sus hijas solas para entrar a Gran Hermano. "Yo el día de mañana cuando tenga hijos creo que voy a ser re psycho. No sé si podría ser como ella tan liberal y dejarlos así tanto tiempo. Ojalá pudiésemos ser todos como Romi, yo mmm...", dijo Juliana.

Más tarde, Romina se quejó con sus compañeras y les dijo: "Sí, es que literalmente me está diciendo que soy una mala madre". Justo entró Juliana a la habitación y Romina dijo en voz alta que había mucho "lleva y trae" en la casa.

Juliana se dio por aludida y se lamentó diciendo que en la casa, todos le habían dicho que Romina se había enojado por sus dichos. "Bueno, todas coinciden. Me tiraron comentarios como que vos te habías quedado con cosas que yo dije. Y esto, Romi, si sinceramente lo pensaste o lo malinterpretaste, me dolería en el alma. ¿Cómo lo van a tomar a mal si te digo que te estoy admirando?", se defendió Juliana, pero nadie le creyó.