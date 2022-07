Alex Caniggia se descompensó en El Hotel de los Famosos y fue rescatado por una ambulancia

Alex Caniggia sufrió una fuerte descompensación en El Hotel de los Famosos y fue asistido por una ambulancia.

Alex Caniggia vivió un duro momento en El Hotel de los Famosos (El Trece) mientras intentaba cumplir con uno de los desafíos físicos: se descompensó y tuvo que ser asistido por una ambulancia.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que un participante se descompone durante un desafío, ya que demandan mucha exigencia física. En otro de los episodios anteriores, Melody Luz se cortó un pie y la ambulancia la llevó a un centro médico. Aunque a Caniggia no lo trasladaron a un hospital, se quedó sin aire en medio de la competencia.

El desafío consistía en mover un barril muy pesado de la manera más rápida posible mientras competía con otros de sus compañeros, como Locho Loccisano y Martín Salwe. Todo iba bien hasta que en un momento "El Emperador" se quedó sin aire y Lissa Vera, una de sus compañeros, tuvo que asistirlo.

El hijo de Mariana Nannis se acostó en el piso mientras la exBandana lo cuidaba. Acto seguido, llegó una médica con una mascarilla de oxígeno y lo subió a la ambulancia para reanimarlo. “Trac, trac, trac. Me da oxígeno la doc, me siento espectacular y prum, hora de tirar. Soy una bestia humana", relató Alex triunfante y mirando a cámara. Afortunadamente, su recuperación fue bastante rápida.

La palabra de Melody Luz sobre los rumores de embarazo con Alex Caniggia

Melody Luz enfrentó varios rumores de embarazo con Alex durante su paso por El Hotel de los Famosos, especialmente porque en varias ocasiones sintió náuseas y fue asistida por médicos. Ahora que terminaron las filmaciones, aclaró que si bien no está embarazada en este momento, los dos tienen el deseo de convertirse en padres por primera vez.

Tras el final de los rodajes, la bailarina y Caniggia se fueron a vivir juntos y su romance es cada vez más serio. Incluso Melody confesó que quieren tener un bebé en un futuro cercano. "¿A vos te gustaría ser mamá?", le preguntó Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine). "Sí, me gustaría. Él está súper pesado con eso", confesó Melody.

Además, detalló que le gustaría tener mellizos y que Alex es un buen partido para esto por su genética, ya que tiene una hermana melliza, Charlotte Caniggia. Sin embargo, enfatizó que en este momento no le gustaría convertirse en madre debido a su carrera como bailarina. "Si hubiera pasado, bien, a mí me encantaría. Pero al ser bailarina... No son muchos años los que una puede bailar", cerró.