Alberto Cormillot habló del pedido de captura que lo obligó a fugarse del país: "El daño ya estaba hecho"

El famoso médico nutricionista confesó que hace algunos años atrás tuvo que dejar el país debido a que la policía lo estaba buscando.

Alberto Cormillot reveló que, hace algunos años atrás, le llegó un pedido de captura de la Justicia que lo obligó a darse a la fuga. El médico nutricionista confesó que esta situación tuvo lugar hace muchos años atrás, pero que marcó un momento específico de su carrera, tanto así que salió en todos los medios del país.

La confesión se dio durante la visita del médico al ciclo PH: Podemos Hablar, programa que conduce Andy Kusnetzoff los días sábados por la pantalla de Telefe. En la instancia del "Punto de Encuentro", Cormillot reveló los detalles de aquella vez que tuvo que escaparse a Chile para evitar que la policía lo capturara, incluso cuando desconocía el motivo del pedido de la justicia.

"Yo estaba en mi casa preparando todo porque tenía un viaje a Japón y tenía que ir al centro a retirar un cheque para los hospitales. No había celulares todavía, 1990 te estoy hablando", empezó por revelar Cormillot. En medio de sus preparativos, el médico recibió un llamado telefónico que lo obligó a cambiar sus planes con rapidez.

"Me llamó la ministra del interior con quien nos conocíamos de vista y me dice 'Alberto, ¿dónde estás? Tengo tu pedido de captura. Lo puedo parar hasta las siete de la noche así que tenés que irte del país lo antes posible'", citó el médico nutricionista. Además confesó: "Cuando te dicen eso, no preguntás por qué".

Cormillot detalló que se tomó el primer vuelo que encontró a Chile y que "hasta que el avión despegó estuvo pendiente de si llegaba o no la policía a buscarlo". "Gasté una fortuna en llamados telefónicos para preguntar por qué me mandaron el pedido de captura", confesó el nutricionista antes de detallar los motivos que lo llevaron a ser buscado por la policía.

"Me buscaban porque tenía que ir como testigo de unos nombramientos que había hecho Cafiero, yo no tenía nada que ver. Yo después me encontré con el juez y le dije que si me llamaba yo venía, por qué me va a andar buscando con la policía", contó el esposo de Estafanía Pasquini. Luego sentenció: "Pero el daño ya estaba hecho. Cuando volví al país ya había aparecido en todos los diarios".

La pregunta de Andy Kusnetzoff que incomodó a Alberto Cormillot: "No quiero"

Fiel a su estilo, Andy Kusnetzoff fue punzante a la hora de hacer preguntas en la edición del pasado sábado 6 de agosto de PH: Podemos Hablar. En dicho marco recibió la visita de Alberto Cormillot, a quien le hizo una particular consulta sobre el hijo que tiene con Estefanía Pasquini que, sin lugar a dudas, lo incomodó en plena transmisión de Telefe.

En uno de los tramos del ciclo televisivo, Andy le hizo leer a los invitados críticas que alguna las redes sociales les hicieron. "Doctor Cormillot, ¿qué se le puede decir a una eminencia? A ver, Doctor", introdujo el conductor. Y el experimentado nutricionista comenzó a leer un comentario muy particular: "Alberto Cormillot es un irresponsable por tener un hijo a los 82 años. Habla de su ego y soberbia".

"Puede ser una manera de verlo", expresó el especialista, con cierta incomodidad. Y luego sostuvo: "Cuando decidimos tener a Emilio, fue muy charlado, estamos muy bien, y no me imagino la vida sin él. Lo disfruto y cada cosa que va aprendiendo". Asimismo, el hombre de 83 años admitió que le costó volver a acostumbrarse a la vida de padre: "Me asombra mi propia ignorancia sobre cómo hacer cosas con él. Lo poníamos en el suelo y no gateaba. Y una vez dije: '¿Cómo va a gatear si no lo dejamos en el suelo?' Que practique. Y a la semana ya estaba gateando".

Mientras Charlotte Caniggia (modelo e influencer) Joaquín Levinton (cantante), Lola Cordero (periodista) y Gustavo Conti (actor) observaban atentamente, Andy Kusnetzoff se animó a preguntarle acerca de los haters: "¿Qué te pasa cuando ves a parte de la sociedad que te juzga?". Y el médico fue contundente: "En general no leo lo que dicen. Cuando me dicen 'dijeron esto de vos', yo no quiero enterarme porque yo ya sé lo que pienso".

Finalmente, y a modo de reflexión, se sinceró al respecto: "Puede ser que tenga que ver con el ego o la soberbia, pero yo creo que tiene que ver con el amor y como le pasa a cualquier otra persona".