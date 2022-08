"Al borde de la muerte": se conoció la terrible enfermedad que sufre Piñón Fijo

En medio del escándalo, se conoció un dato sensible sobre Piñón Fijo. Los detalles de la dura enfermedad que le tocó atravesar al payaso, quien está distanciado de sus hijos Jeremías y Sol.

En medio del escándalo, se conoció un dato sensible sobre Piñón Fijo.

En medio del escándalo, se conoció un dato sensible sobre Piñón Fijo.

Piñón Fijo atraviesa un difícil momento familiar y a su vez está saliendo de un duro cuadro de salud. Según trascendió en las últimas horas, el payaso cordobés se está reponiendo de una difícil enfermedad que meses atrás no le dio mucha esperanza de vida. "Estuvo al borde de la muerte", aseguraron.

Fue la periodista Karina Iavícoli quien, en Socios del Espectáculo, dio detalles privados de la vida de Piñón Fijo. “Lo que me cuentan es que Piñón estuvo muy enfermo, al borde de la muerte en medio de la pandemia. Mucha gente que estaba alrededor de él pensaba que ya no se iba a recuperar de esa situación. De a poco ahora está saliendo del cáncer”, expresó la panelista.

Por el momento, Piñón Fijo no quiso dar demasiadas explicaciones sobre el conflicto que mantiene con su hija Sol. Tampoco se expresó sobre la dura enfermedad que comenzó a sufrir tiempo atrás, dejando en evidencia (una vez más) que su vida privada es tan hermética como el secreto de su rostro sin maquillaje.

Piñón Fijo habló de la polémica con su hija

El escándalo familiar de Piñón Fijo continúa, y cada vez son más los detalles que salen a la luz. Precisamente, esta vez fue el animador infantil quien rompió el silencio y se refirió al enfrentamiento legal y mediático que mantiene con su hija Sol, a quien denunció públicamente por no permitirle ver a sus nietos.

Luego del llamativo posteo que realizó el payaso cordobés (en el que alegó que su hija, madre de su nieta Luna, no le permitía ver a la niña), el nombre del conductor empezó a circular mediáticamente. Según trascendió, luego de divorciarse de su esposa, Piñón perdió el vínculo con sus hijos y, por lo tanto, con su nieta. En este marco, y en medio de las especulaciones, Fijo rompió el silencio con Socios del Espectáculo.

"Quiero saber si es verdad que vas a ir por la parte legal para poder ver a tus nietos", fue la pregunta que le envió Karina Iávicoli, panelista del ciclo de El Trece, al payaso. Rápidamente, el animador infantil contestó y aclaró la situación: "Sí, yo solo hice un posteo y no agregué más nada. Todo lo demás son conjeturas de la prensa". En ese sentido, Piñón Fijo aseguró que no iba a dar más detalles del escándalo y que prefería que todo se solucione por los medios que corresponden. "Prefiero no agregar nada porque considero que va a ser un lío".