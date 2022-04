Agustina Cherri reveló las internas que hubo en La 1-5/18: "Era un quilombo"

Agustina Cherri, exestrella de La 1-5/18, confesó que hubo muchas asperezas entre sus compañeros de elenco: qué pasó.

Agustina Cherri reveló varios detalles sobre La 1-5/18, la novela de El Trece que se emitió durante 2021 y parte de 2022, en la que actuó junto a Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe y muchas otras figuras. En una reciente entrevista, Cherri reveló varias curiosidades sobre el detrás de escena y admitió que fue “un elenco picante”, ya que hubo varias internas entre los actores y actrices.

La 1-5/18 recibió una gran cantidad de críticas en las redes sociales y fue objeto de memes y burlas durante meses. Sin embargo, mantuvo muy buenos números en su rating. La actriz explicó que, como fue filmada en plena pandemia del coronavirus, fue un proyecto muy arriesgado y con muchas dificultades de por medio. Además, aseguró que hubo varias tensiones y peleas entre compañeros.

“Un elenco picante. Hacía rato que no trabajaba con un elenco tan divertido. Mucha joda, yo me sumaba cuando podía pero había gente que sí”, contó Cherri durante su visita a Los Ángeles de la Mañana (LAM). Acto seguido, confesó que se generó mucho conflicto por los grupos de WhatsApp, ya que algunos compañeros estaban en algunos en los que otros no estaban incluidos.

“Esto de los chats paralelos era un quilombo… Los que estaban, los que no estaban, los que sacaban… Hubo rispideces, también. Pasa en todos lados, pero en general fue un elenco divino”, agregó. “Pasa en todos lados, sí. La tecnología, los chats y las redes van a arruinar el mundo”, sumó el conductor, Ángel de Brito.

El detalle que Agustina Cherri reveló sobre su relación con Nicolás Cabré

Agustina y Nicolás Cabré vivieron un romance a principios de los 2000 y terminaron en muy malos términos. “En ese momento nos matamos. Yo siempre fui más prolija, hacía de las mías pero era más guardada. Nico siempre fue de los que se peleaba con vos y a la semana ya estaba enamorado de otra”, confesó en diálogo con LAM.

Aunque hoy en día ya no le guarda rencor, la actriz recuerda todo lo que sintió en aquel momento, especialmente porque Cabré tuvo otro romance en el medio. “Yo con él fui y volví, pero creo que en el medio estuvo Rocío Guirao Díaz. Pero eran cosas como nos separamos y a la semana aparecía él en el super con otra”, continuó. Sin embargo, admitió que en aquel momento era consciente de que eran “cosas de más chicos”, por lo que no lo vivió como algo tan drástico.