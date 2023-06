Agustín, de Gran Hermano, y un duro pronóstico para Jorge Lanata: "Acabado y patético"

El polémico exparticipante de Gran Hermano se dio el gusto de debutar como panelista invitado en un famoso programa de televisión y lanzó un duro comentario sobre el conductor macrista.

Agustín Guardis, uno de los participantes más polémicos de la última edición de Gran Hermano (Telefe), fue panelista invitado en Bendita TV (El Nueve) y durante un segmento que el programa de archivo le dedicó a Jorge Lanata, disparó comentarios lapidarios contra el periodista macrista. La reacción inesperada del joven libertario ante el conductor de PPT y su vuelta a la televisión.

Todo comenzó cuando en el imbatible programa analizaron el arranque de la última temporada de Periodismo Para Todos (El Trece) y los momentos que dejó el programa periodístico que lleva adelante el fundador de Página 12 devenido en soldado del Grupo Clarín. “Hay un humor ideológico que es para tu público, que por ahí no le causa gracia a los kirchneristas. Un ejemplo son los guiones de Dady Brieva que no le gusten a los anti K”, opinó Beto Casella abriendo el debate a su panel.

En ese momento, Agustín -un simpatizante de las ideas de la ultra derecha libertaria- aprovechó su oportunidad para destrozar el programa de Lanata con una durísima crítica: “Es un formato trillado, acabado, digamos, me parece que está repetitivo PPT, no me gusta. Me parece que hace un par de temporadas cuando volvió, buscó probar un humor al estilo yankee, tipo show y esas cosas pero antes PPT no era eso".

"Era un programa de investigación que le iba muy bien, pero tomó este rumbo y me parece patético“, cerró el exparticipante que protagonizó algunas de las polémicas más cuestionadas en el reality de Telefe que ya abrió convocatoria para una nueva edición a estrenarse este año.

El anuncio de Lanata por su final en la televisión

"Vuelven Luciana Geuna, Nico Wiñazki y Maru Duffard.También va a estar María Julia Oliván, que hace 20 años que no laburábamos juntos", indicó el conductor ultraopositor, contento con lo que será el equipo de PPT para su 12ª y última temporada, algo que ya viene anunciando desde hace mucho tiempo y que, por el momento, parece será definitivo. En su venta del programa, Lanata reveló, en diálogo con El Trece que "juntaron de nuevo a la familia", en referencia al equipo que lo acompañará en su cierre del polémico ciclo.

Aunque el periodista macrista de seguro preveía un escenario distinto, los números de rating no le dieron un espaldarazo y su ciclo perdió por un promedio de 4 puntos de diferencia con el reality gastronómico MasterChef. También, perdió durante su breve competencia con Pasapalabra, ciclo de entretenimientos conducido por Iván de Pineda.