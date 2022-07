Afuera también pasa: robaron a Jorge Lanata en Uruguay

El periodista se encontraba grabando su programa cuando sucedió.

Jorge Lanata sufrió un robo en la casa que posee en José Ignacio, Uruguay. El periodista contó en primera persona lo sucedido y celebró que hayan apresado a uno de los ladrones.

El hecho sucedió en la madrugada del lunes cuando dos personas ingresaron a la viviendo tras romper un vidrio, según detalló el diario local El País en base a información de la Policía del Departamento de Maldonado. Luego de que se activara la alarma y otros mecanismos de seguridad, uno de los hombres fue detenido. No obstante, la fiscalía definió que, por el momento, siga en libertad.

Si bien desde el periódico uruguayo afirmaron que los ladrones no llegaron a robar ninguna pertenencia, la periodista Nancy Duré dijo en Intrusos que sí llegaron a consumar el robo. "Estaba grabando su programa, entraron a la casa. Cortaron las camaras pero los llegaron a filmar y en poco tiempo fueron apresados", explicó la panelista argentina.

En tanto que durante la emisión de su programa en Radio Mitre, Lanta también dio algunos detalles de la situación: "Revolvieron todo, me imagino que buscando guita, no encontraron porque no iba a dejar guita ahí. Eran dos tipos, los tenemos en las cámaras". La casa de Lanata en el balneario se ubica sobre la ruta 10, lleva el nombre de The Old Man and The Sea (El viejo y el mar, en homenaje a la novela de Hemingway) y fue construida en 2017.

Darío Barassi respondió al ataque de Jorge Lanata: "Estoy muy caliente"

Darío Barassi y Jorge Lanata cruzaron picantes audios en vivo, en un particular paso de comedia. El humorista le adelantó que se extendería más allá de su horario y el periodista no tuvo piedad.

“Bueno, lo que te quería contar es que me voy a demorar un poquito en arrancar. Te mando un beso de ‘gordo a gordo’, perdoname. Y te digo algo más: me estoy empezando a vestir con tu sastre. No te lo quería contar, pero ya cerré un canje con él”, le dijo Barassi en su audio a Lanata, todo con cierto aire de humor. El programa de entretenimiento siguió como si nada hasta que, cerca del final, llegó la respuesta de el ex Día D. “Me contestó Lanata, no lo voy a escuchar ahora. 55 segundos... me ama”, anunció el conductor.

“Varios temas. Si vos hiciste un canje con mi sastre y yo le garpo como un pelotudo hace 30 años... En principio, a vos no te voy a hacer nada, voy a ir y matar al sastre. O sea, que pronto va a dejar de ser tu sastre. No te preocupes", lanzó el operador del Grupo Clarín, sumándose a la "pelea" con clave de broma. Al tiempo que cuestionó: "Con lo de gordo, escuchame una cosa: yo soy mucho más flaco que vos. Lamento decírtelo así. Te veo de costado también y tu panza es más ancha de la mía. Y no te digo que me tenés que decir ‘flaco’, pero estoy seguro de que no estás autorizado a decirme gordo ni a entregarme tarde. Así que ponete las pilas, cariño”.

Barassi no se quedó atrás y también devolvió una respuesta picantísima. “¿Es verdad que sos más flaco que yo?”, preguntó con una sonrisa pícara, al tiempo que señaló que no le agradó la manera en la que le habló Lanata. “Fue muy picante. No estuvo buena onda”, disparó antes de mandarle otro audio a su colega.

“Jorge querido... me hago el simpático, pero estoy muy caliente. En primer lugar, tu sastre me vino a buscar él a mí. Me dijo que está buscando modelos más gordos porque se especializa en eso. No, es mentira: yo lo fui a buscar ¿Es verdad que sos más flaco que yo? Hay algunos camarógrafos acá, a los que no voy a mandar al frente, Comanche, que dicen que sos más generoso que yo. Y, hasta ahí, llega mi información. Yo tengo mejor cintura que él", arremetió.