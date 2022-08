Adriana Aguirre sacó a la luz su romance con Paco Amoroso: "Le digo Paquito"

La vedette contó que está en pareja con un joven de 25 años. Adriana Aguirre dio a conocer cómo vive este momento sentimental en su vida.

Adriana Aguirre sorprendió al revelar que estaría en pareja con el cantante de trap Paco Amoroso tras protagonizar un videoclip musical con el artista. La ex de Ricardo García aseguró que se encuentra en un muy buen momento sentimental con un joven de 25 años, después de haberse separado de quien fue su esposo durante más de 20 años por una infidelidad.

La exvedette estuvo como invitada en el ciclo La Tarde de El Nueve, conducido por Pía Slapka y Tomás Dente, y en ese programa le sonó el teléfono celular en varias ocasiones. "Yo estuve durante todo el concurso escuchando un teléfono que suena, ¿quién es? ¿quién te está llamando?”, preguntó la presentadora y Aguirre reconoció que se trataba de su dispositivo.

"Me está llamando la persona que se están imaginando. Él insiste y este teléfono se destraba solo aunque le saque el sonido. Se llama Francisco pero le digo Paquito o Paquirri. Él a mí me dice Adri o Adru", comenzó su descargo la modelo de 70 años sobre su actual relación amorosa. Y agregó: “Yo también estoy muy bien, ojo. A mí no se me mueve la piel, no se me mueve un músculo. Tengo todo en su lugar. Es una experiencia nueva, distinta”, ante las acotaciones de los conductores del ciclo.

Adriana aseguró que nunca había estado con alguien tan menor que ella, ya que es 45 años mayor que su pareja. "Enorme, la diferencia es muy grande, es una cuestión de elevación", concluyó la modelo.

El angustiante descargo de Adriana Aguirre sobre la maternidad

"Vengo de varios duelos, el primero es la muerte de mi mamá. Ella vivió 96 años y yo pensé que iba a vivir un tiempo más. Después Ricardo se enamora, engancha o calienta con otra mujer, hace abandono del hogar y siento que se me hace una herida en el corazón", comenzó su descargo la celebridad de teatro y televisión en diálogo con América TV.

Aguirre también se refirió a su deseo de ser madre en esa entrevista y soltó: "Hice tres tratamientos intensivos para quedar embarazada y nunca lo pude lograr. Me hubiera gustado mucho tener hijos. Y cuando quisimos adoptar, ya era tarde". La exvedette se mostró muy angustiada respecto de los proyectos de su vida que se truncaron en el último tiempo, como su relación con García, con quien estuvo casada desde 1998.