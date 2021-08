Adrián Suar y un inesperado anuncio sobre El Trece: "Los ciclos se terminan"

Adrián Suar y una revelación que sorprendió a todos. El dueño de Polka y un momento difícil en su carrera profesional.

En diálogo con Radio 10, Adrián Suar se expresó sobre el difícil momento que atraviesa la programación de El Trece y realizó una revelación que sorprendió a todos. "Fue decisión del canal", aseguró "El Chueco", también añadiendo que esta ha sido una de las anécdotas que más dolor le causó en el último tiempo. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó?

Adrián Suar se refirió al levantamiento de Lo de Mariana, el ciclo conducido por Mariana Fabbiani que fue removido de la grilla debido a la baja cantidad de televidentes que lo siguieron: "Viví con dolor la salida de Mariana, fue una decisión del canal, a veces pasa… te toca tomar esas decisiones, estuvo muchos años y va a volver a estar si ella lo desea. Profesionalmente es impecable, a nadie le gusta salir de la pantalla, pero pasa".

“Un día me voy a ir o me van a echar, seguramente va a ser de común acuerdo y con la mejor, los ciclos se terminan, pero no es el momento, todavía me siento bien, esto me dio ganas de resetear el canal, me gustó el gordo (Darío) Barassi… Estoy tratando de resetear la pantalla de El Trece”, agregó el gerente de programación, quien sabe que enfrente (Telefe) tiene un rival realmente difícil de vencer.

Sin preámbulos, Adrián Suar reconoció que el canal "de las pelotitas" logró llegarle a la mayoría del público que consume la pantalla chica: “Telefe está muy fuerte con lo que tiene, porque a la gente le gusta lo que tiene…y Marcelo son 17 años del bailando, una vez te pueden cantar colorado el 32, Todos podemos perder una batalla y hay que tener templanza, la misma que les pido a los actores cuando hay un éxito…Todos perdimos una batalla perdemos, te dan una cachetada y a la cola pibe”.

La advertencia de Adrián Suar a El Trece: "A mí no me presionan"

Continuando en su entrevista con Radio 10, Adrián Suar aseguró: “A mí no me presionan…Esto ya lo viví 5 o 6 veces en estos 25 años…Se piensa, se reflexiona, y al artista se lo cuida. Yo hablo con Marcelo…Tengo que tener el equilibrio entre el programador y el artista. Ahora lo puse a Guido (Kaczka), ahora estoy mas equilibrado, estoy trabajando para mejorar, quiero ver qué es lo que tengo para poner la novela”.

“Marcelo es inamovible salvo que él lo decida, lo banco, lo veo bien, está peleando y le tengo particular respeto porque si sos boxeador en algún momento te tocan la mandíbula", explicó sobre el presente de Marcelo Tinelli y La Academia en ShowMatch. De este modo, el protagonista le dio un total respaldo a una de las máximas figuras del canal de aire del Grupo Clarín.