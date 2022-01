Adrián Suar termina La 1-5/18 en El Trece: "Se viene el llanto"

Sorpresivamente, Adrián Suar decidió ponerle punto final a la telenovela, La 1-5/18, exitosa ficción de El Trece. Los motivos de la decisión y el llanto de los actores y actrices.

Una vez más, Adrián Suar tomó una decisión drástica que generó sorpresa en los televidentes de El Trece: decidió levantar La 1-5/18, uno de los mayores éxitos del 2021 en la pantalla del canal de Grupo Clarín. La resolución no sólo conmocionó a los fanáticos de la telenovela sino también a los propios integrantes del elenco, que estallaron en lágrimas. "Se viene el llanto", indicaron.

La Uno, que comenzó con polémica por las críticas que sostuvieron que en la ficción "se romantiza la pobreza", se convirtió en uno de los puntos fuertes de la programación de El Trece en su lucha por ganarle a Telefe en el rating. Y por esto mismo hay asombro entre los fanáticos y fanáticas de la misma.

Mientras tanto, las actrices y actores que forman parte del elenco aún no les "cayó la ficha" de que la telenovela llega a su final. En las últimas horas, y a través de un video que viralizó la periodista Laura Ubfal, tanto Leticia Bredice como Agustina Cherri y Lali González manifestaron su tristeza por el final de la serie.

Actores y actrices de la telenovela La 1-5/18, un éxito de El Trece.

"Falta una semana de filmación. Se viene el llanto", acotó Bredice. Por su parte, Cherri le adelantó que todavía le quedan algunos días más que su compañera en el papel que interpreta en La 1-5/18. "A mí me faltan dos semanas de filmación", le retrucó.

Los motivos del final de La 1-5/18, telenovela de El Trece

Si bien Adrián Suar no aclaró los motivos de manera pública, trascendió que la telenovela cuenta con el final de su historia y que es imposible estirarla para que continúe. Además, varios de los actores y actrices tienen un contrato firmado que deben cumplir, y cuentan con otros proyectos de cara a lo que viene. Por otra parte, el productor de El Trece tiene en la mira otras propuestas televisivas para el 2022.

Integrante de La 1-5/18 renunció a la novela de El Trece

"Fue una alegría muy grande volver a trabajar en Polka y con un gran equipo técnico y de producción con el que compartí muchas horas de trabajo. Por otra parte, tuve la posibilidad de trabajar con colegas de talento y, sobre todo, de un gran caudal humano", expresó Leonor Manso, la actriz que dejó atrás al proyecto de Suar. Y siguió: "Me tocó en suerte un lindo personaje, de esos que me gusta plasmar. Era una mamá, la señora mayor del barrio, referente indiscutible, para varias personas de esa comunidad y que suele dar muchas pautas sobre variados temas".

¿Los motivos que dio? Manso dejó en claro que se fue por otros compromisos laborales: "Es que yo suelo llegar muy temprano al teatro y Cae la noche tropical es un texto hermoso y que requiere mucha concentración y estar lo más despierta posible. Hay que tener en cuenta que el trabajo de muchas horas de grabación, más la actividad en el escenario me iba a demandar un enorme esfuerzo que no me iba a permitir llevar a cabo ambas labores como corresponde. Me fui finalmente de La 1-5/18, con mucha tristeza".

Los estrenos que Adrián Suar y El Trece tienen para el 2022

En principio, el envío que reemplazará al ShowMatch de lunes a viernes de 23.30 a 0.45 horas será El Juego de la Oca, con Joaquín "Pollo" Álvarez y "Dani La Chepi" como conductores. Además, ya arrancó Hogar, dulce hogar; envío conducido por Eugenia Tobal. El mismo se trata de un reality show en el que los concursantes demostrarán sus distintas habilidades manuales relacionadas con la construcción y el diseño, y se puede ver en vivo de lunes a viernes, desde las 15.45 horas.