Adrián Suar sembró la duda sobre el futuro de Mirtha y Tinelli en El Trece

El productor reveló las internas que habría entre la emisora y los conductores de televisión. Adrián Suar aseguró que su deseo es tener a ambas figuras en el canal.

Adrián Suar rompió el silencio sobre la continuidad de Marcelo Tinelli, Mirtha Legrand y Juana Viale en El Trece. El gerente de programación del canal del Grupo Clarín ofreció información en relación a las tensiones que habría en las negociaciones entre la emisora y las figuras de TV.

El exesposo de Araceli González dialogó con LAM y habló de las marcaciones de rating que Tinelli logró el año pasado con Showmatch: La Academia. "La cláusula de los 10 puntos de rating es mentira, pero que haga un programa de 10, que él esté contento haciéndolo", soltó en referencia a la existencia de esa pauta contractual señalada por varios periodistas el año pasado, ante los números de un dígito que hacía el ciclo del bolivarense.

"Creo que Marcelo vuelve en junio o julio", enunció y llevó tranquilidad acerca de la relación entre Marcelo Tinelli y los directivos de El Trece. En 2021 fueron informadas por periodistas especializados en televisión ciertas rispideces entre el conductor y la emisora pero, en base a las palabras de Suar, estarían resueltas. "El formato todavía no se sabe pero creo que va a volver con algo muy bueno. Ambos estamos contentos de que vuelva a la pantalla", sumó el productor.

El actor de Me casé con un boludo dejó en claro que aún no hay certezas en relación a la continuidad de Legrand y su clan en El Trece: "Creo que Mirtha se va a quedar, son negociaciones económicas. Espero que se quede y nosotros vamos a hacer todo lo posible porque ella se quede, y Juana también". Y concluyó: "Si se puede, sí. Y si no se puede, no pasa nada".

La palabra de Marcelo Tinelli sobre su contiunidad en la pantalla de El Trece

El padre de Candelaria Tinelli se expresó sobre su vuelta a la pantalla chica a través de un video que subió a su cuenta de Instagram en el que respondió preguntas de sus seguidores. "Sí, vuelvo a la televisión este año. Será por El Trece con un gran programa. Un big show, como siempre hacemos", comenzó. Y adelantó que la dinámica de la nueva apuesta no distará mucho de las anteriores: "Estamos viendo algunos formatos y evaluando un Bailando para profesionales que está muy bueno. Con algún formato bueno vamos a volver en 2022 durante el segundo semestre".