Adrián Suar reveló por qué no tiene pareja hace seis años: "Algo corporal"

El reconocido productor reconoció qué es lo que le sucede a nivel personal a la hora de conocer a alguien.

Adrián Suar se sinceró y contó por qué está soltero desde hace seis años, precisamente desde que finalizó su relación con Griselda Sicialiani. El actor reveló cuáles son sus limitaciones a la hora de conocer a alguien nuevo y porque no pudo formalizar nada nuevo.

En su reciente visita a Socios del Espectáculo, Suar se sinceró sobre su vida privada, específicamente sobre sus relaciones amorosas. En ese sentido, el actor reveló que tiene un vínculo muy cercano con su última expareja y que sería capaz de "hacer cualquier cosa por ella", además contó cuáles son los motivos por los que no volvió oficializar ningún vínculo.

"Me cuesta mucho, no soy de armar parejas fácilmente", reveló Adrián Suar con sinceridad. "A mí me pasa que mi recuerdo conmigo es ‘¿qué te pasó cuando te pasó? Me convoca, hay algo corporal", explicó también el actor sobre aquellas cosas que lo conmueven a la hora de formar una pareja.

Por último, Suar cerró con una fuerte confesión: "No, cuando me convoca me pongo de novio, yo no estoy por estar. Ahora… ¿si tuve relaciones sexuales? La respuesta es sí”.

Adrián Suar reveló cómo quedó su relación con Araceli González: "Ni se acuerda"

Adrián Suar pasó por Socios del espectáculo (El Trece) y sorprendió a todos al revelar cómo quedó su relación con Araceli González, con quien fueron padres de Tomás "Toto" Kirzner. "Fue más difícil todo", se sinceró director de "30 días con mi ex", la película que protagoniza con Pilar Gamboa.

Con motivo del estreno de su primera cinta como director, Adrián Suar se encuentra de recorrida por distintos programas de televisión y radio. En su visita a Socios del espectáculo, el gerente de programación de El Trece tuvo que responder una pregunta muy picante sobre cómo era su relación con sus ex.

"Con Gri tenemos un gran vínculo y nos adoramos. Nos llevamos bien", comenzó contando Suar sobre el vínculo que mantiene con Griselda Siciliani, madre de Margarita, su hija más chica. En ese sentido, el ahora director agregó: "Obviamente que cuando uno se separa pasa por todos los lugares comunes de la separación como el sufrimiento, el llanto, la frustración, el distanciamiento y después recuperás. Con algunas recuperás más, con otras menos".

Ni lenta ni perezosa, Karina Iavícoli lo apuró al consultarle por su relación con Araceli González, madre de Toto Kirzner, el hijo más grande de Suar. "Con Ara fue más difícil todo, ella tendrá sus motivos y yo los míos. Igualmente yo no me quedo con eso porque pasaron muchos años. No se pudo", se sinceró el gerente de programación de El Trece.

"Me hubiese encantado que fuera distinto porque yo lo tengo en la naturaleza. Está todo bien", agregó Suar, que mantuvo duros enfrentamientos con la madre de su hijo mayor tras separarse. Además, el actor sumó que Araceli rehizo su vida y dejó una declaración muy filosa: "Yo creo que si le preguntás a ella por mí, ni se acuerda".