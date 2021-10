Adrián Suar, preocupado por lo que sucede con un programa de El Trece

Adrián Suar atraviesa una crisis con uno de los programas por los que El Trece apostó fuertemente en la TV. ¿Lo levantan en 2022?

Adrián Suar afronta una verdadera crisis con El Trece. El productor y autoridad importante en la toma de decisiones del canal perteneciente a Grupo Clarín apostó fuerte por diversos programas de TV que no le están dando buenos resultados en el rating. De hecho, en las últimas horas, una pésima noticia lo obligó a evaluar la posibilidad de levantar un ciclo que se estrenó hace poco tiempo.

Se trata de "Match Game", programa conducido por Agustín "Soy Rada" Aristarán, a quien le está yendo mal desde que comenzó a aparecer en la pantalla de El Trece. Durante la jornada del pasado miércoles por la tarde, el ciclo de entretenimiento en el que los famosos participan de diversos juegos, tuvo una floja marca de rating.

Según los datos que brindó IBOPE, "Match Game" alcanzó tan sólo 4.6 puntos de promedio de rating. En tanto, y como si fuera poco, su principal competidor hizo una marca mayor: "Cortá por Lozano", comandado por Verónica Lozano en Telefe, logró un promedio de 6.1 puntos. Lo curioso de todo este asunto es que el programa de "Soy Rada" comenzó recién a mediados de septiembre pasado, por lo que la situación es sumamente incómoda para Suar y la producción.

Adrián Suar, productor de El Trece.

¿Podrá "Match Game" dar vuelta la situación con el rating de cara a lo que viene? Hasta el momento, y de acuerdo al contexto que vive el programa, resulta difícil imaginar que la nueva propuesta de El Trece también se emita en 2022.

La furia de Soy Rada por las críticas que recibió tras su inicio en la TV argentina

En diálogo con Pablo Montagna por Pasa Montagna (Radio Rivadavia), Rada Aristarán apuntó contra quienes lo criticaron: "Si sabés que soy el nuevo en la televisión ¿Por qué me escupís? Hay que sacar la idea de que hay que pagar el derecho de piso. No seamos forros, ya está, es viejo eso". En ese sentido, el humorista también reconoció que lo sorprendió llegar al horario donde Barassi ya estaba bien instalado y que los fanáticos del conductor sanjuanino no se la hicieron nada fácil al principio.

"Se me vino un montón de gente puteándome a mí porque le quité el horario", contó Rada, al tiempo que consideró que son "las reglas del juego" y que él no es quien decide eso. "Si lo decidieron así es porque creen que es lo mejor y vamos con todo", siguió el conductor de Match Game. Para cerrar, Rada explicó que le sorprendió que le pegaran el día del estreno. "Pensé: ‘¿Qué hice tan mal?’. Es un bajón eso. Está demodé ser un sorete. Deberíamos ser un poco más buena onda todos", concluyó el mago y humorista, y ahora conductor.

La fuerte amenaza de Jorge Lanata contra Adrián Suar que dio que hablar en El Trece

En una charla con su compañera de trabajo Marina Calabró, Lanata expuso su bronca contra La 1-5/18, telenovela de Adrián Suar y Pol-Ka que hace poco más de una semana ha sido lanzada en El Trece: "¿La Uno sigue sin tanda?". Y su colega le marcó: "No, no, tuvo tanda jueves y viernes".

Con un tono irónico, el periodista ultramacrista respondió: "Ah, bueno, menos mal, porque a mí ayer (NdeR: en PPT Box) me pusieron 14 minutos de tanda… ¿Y La Uno va sin tanda? Voy a laburar en Polka, voy a hacer una novela, en serio. Mi próximo programa es una novela, a ver si voy sin tanda…".

Incluso, Calabró se mostró sorprendido por la decisión del canal de no poner publicidades en la nueva novela de Suar: "Haga, haga… tres días sin tanda, salvo el antecedente de Pamela David en América TV que hizo una semana completa sin tanda, la verdad es que no es usual".