Adrián Suar no dudó y tomó una impensada decisión con Sergio Lapegüe en El Trece

El gerente de programación de El Trece tomó una drástica decisión. Adrián Suar hará un cambio en el programa de Sergui Lapegüe.

Adrián Suar es un actor y productor de televisión que comenzó su carrera en los 90 y su figura en los medios ha ido en ascenso hasta convertirse en gerente de programación de El Trece. En ese rol, el empresario atraviesa un complicado momento desde hace años debido a las mediciones de rating del canal del Grupo Clarín, que desde hace más de 60 meses no puede ganarle a Telefe. En ese contexto, Suar tomó una drástica decisión sobre el programa de Sergio Lapegüe.

El exconductor de Prende y Apaga en TN llevaba adelante un ciclo de música con entrevistas los sábados por la noche, después de la emisión de la cena de Mirtha Legrand, pero Suar decidió sacarlo de esa franja horaria para poner algo más competitivo. La expareja de Griselda Siciliani decidió incorporar a la grilla de El Trece una famosa serie que se estrenó por streaming para competir con Telefe.

Se trata de Nada, la serie de Star+ protagonizada por Luis Brandoni y Robert De Niro: Suar decidió poner al aire el primer capítulo de la ficción tras finalizar el programa de Legrand, quien recibió a Patricia Bullrich, Carlos Melconian, Jonathan Viale y Diego Sehinkman. No es la primera vez que el gerente de El Trece toma este tipo de decisión: hace algunos meses se emitió El Encargado, la ficción protagonizada por Guillermo Francella, pero aún asú los promedios mensuales y diarios de rating los continuó liderando Telefe.

A pesar del intento de generar una buena audicencia, Suar fracasó una vez más porque PH Podemos Hablar le sacó mucha diferencia a Nada en competencia directa. Al igual que a Mirtha Legrand, quien marcó un extraordinario rating con Javier Milei y Fátima Florez, pero en su segundo programa del 2023 quedó por detrás de Kusnetzoff.

Cabe aclarar que El Galpón, el ciclo de Lapegüe, sale al aire después de la emisión de Nada, a las 23.30, por lo que queda fuera del prime time televisivo, la franja horaria más competitiva de cada noche.

El descargo de Sergio Lapegüe sobre la enfermedad de su madre

"Mi mamá tiene Alzheimer y he visto todo el proceso degenerativo, que es impresionante. Voy todos los días a verla. Dejar uno de los noticieros que yo hacía fue para poder dedicarme a acompañarla. El otro día alguien me dijo 'pero ya no te conoce'. Sí, pero yo la conozco. Y ella, cuando yo voy, no me habla, pero le agarro la mano y me sonríe. Es impresionante, es conexión. Nos cambia a todos alrededor, nos cambia la perspectiva de la vida de una manera tremenda. Es un tema tabú y que mucha gente no conoce", comentó emocionado el periodista de El Trece.