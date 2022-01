Adrián Suar levantó dos programas de El Trece: qué ciclos los reemplazan

Adrián Suar sorprendió y decidió bajar dos programas de El Trece. Los motivos de la decisión y cuáles son los ciclos que los van a reemplazar.

Adrián Suar tuvo un comienzo de año sumamente complicado como uno de los responsables de la grilla de El Trece. Es que el productor y varios de los colegas con los que trabaja codo a codo son conscientes de que con varios programas no pudieron cumplir las expectativas planteadas. Por eso, tomaron la decisión de levantar dos ciclos y de confirmar rápidamente nuevas entregas para afrontar febrero de 2022 de otra manera.

¿Qué hizo Suar? Optó por bajar dos programas que llegaron hace no mucho tiempo a la pantalla del canal perteneciente a Grupo Clarín: se trata de Match Game, conducido por "Soy Rada"; y también de Hogar Dulce Hogar, que tiene a Eugenia Tobal como presentadora, y cuyos derechos pertenecen nada menos que a la productora LaFlia, de Marcelo Tinelli.

Qué programas levantó Adrián Suar en El Trece

Match Game

Agustín Radagast, más conocido como "Soy Rada", lleva cuatro meses como conductor de Match Game, programa por el que El Trece apostó de manera fuerte. Sin embargo, al presentador surgido como influencer en las redes sociales le costó mucho mantener los números aceptables que hizo al comienzo del ciclo. Por lo tanto, Adrián Suar y compañía decidieron levantarlo.

Soy Rada conducía Match Game en El Trece.

Hogar Dulce Hogar

Eugenia Tobal lleva apenas dos meses al aire en la pantalla de El Trece al frente de Hogar Dulce Hogar. Como consecuencia de los malos números que se hicieron en el rating, Adrián Suar y el resto de las autoridades del canal tomaron la drástica decisión de que se frenen las grabaciones y que pronto se termine.

María Eugenia Tobal conducía Hogar Dulce Hogar en El Trece.

Qué programas llegan a El Trece en lugar de Match Game y Hogar Dulce Hogar

El Zorro

Una vieja, aunque efectiva, propuesta volvió a la pantalla de El Trece para brindarle buenos números en el rating a El Trece. La ficción El Zorro, emitida por primera vez en 1957, es una fuerte carta que Adrián Suar y el resto de los productores de jerarquía juegan cada vez que necesitan para suplir a un ciclo.

Momento D

A través de una entrevista que le concedió a Teleshow, Fabián Doman reveló que en las tardes de febrero conducirá Momento D, un ciclo que tendrá noticias, debates de la actualidad y también entretenimiento. Según adelantó, el mencionado programa "va a ser un mix entre Nosotros a la mañana e Intratables". Y agregó: "Yo con El Trece y con (la productora) Kuarzo tenía una deuda. Ellos me llamaron en diciembre, lo que nos ha sorprendido es que se mantuviera en reserva. Conversamos durante un mes, inclusive tuvimos reuniones públicas y nadie nos vio. Ellos preferían que volviera al canal, lo cual a mí me parecía muy interesante, y yo quería volver a trabajar un canal que me trató muy bien y que me fue muy bien".

Por otro lado, en un video promocional que grabó, Doman adelantó brevemente de qué tratará el nuevo programa: "Este verano en El Trece vamos a vivir un momento diferente, será un momento de informarse, de pensar, de debatir. Un momento distinto para tus tardes, un momento de diversión para pasarla bien en familia".