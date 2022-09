Adrián Suar levanta a Laurita Fernández y ya tiene reemplazo

Adrián Suar tomó una drástica decisión en torno ala futuro de Laurita Fernández. Los detalles.

Adrián Suar se encuentra en plena etapa de cambios de cara el 2023 y están anunciadas varios bajas de programas importantes, como es el caso de Bienvenidos a Bordo, conducido por Laurita Fernández. Pese a esto, parece que el gerente de programación de El Trece levanta el ciclo antes de lo pautado y ya tiene a su reemplazante.

La actualidad de El Trece está marcada por varios cambios en la programación habitual. En este contexto, Adrián Suar toma las riendas del asunto, aunque con una novedad que sorprendió a todos. Los últimos programas de Laurita Fernández iban a ser a fin de año, pero parece que será antes.

La información fue brindada entre el periodista Nacho Rodríguez y la cuenta de Twitter Televisador. "¿Levantamiento de programa de tele antes de lo pensado?", anunció el portal de espectáculos, mientras que horas más tarde, el comunicador lo terminó de confirmar a través de la misma red social.

Aún no se sabe cuándo son los últimos minutos al aire de Laurita Fernández, pero se filtró quién será su reemplazante. Se trata de Nicolás Magaldi, quien llega a la pantalla de El Trece. Su último roce en televisión fue este año, cuando estuvo al frente de Nosotros a la Mañana cuando "El Pollo" Álvarez se tomó vacaciones.

El formato del programa, días, horarios, así como también el nombre del mismo y quiénes lo acompañarán todavía no se filtraron. De esta manera, se intensifica la salida de Laurita para desembarcar en otro canal, donde tampoco se saben muchos detalles.

El doloroso adiós de Darío Barassi de El Trece

Darío Barassi causó sorpresa en la TV argentina y realizó un doloroso descargo. Durante la emisión del pasado lunes 15 de agosto, el famoso y exitoso conductor de 100 argentinos dicen se tomó unos minutos para confirmar, con mucho dolor, que se va de El Trece. De hecho, ya puso fecha para su adiós del programa.

"Yo hoy soy esto. Estoy muy cansado", expresó el animador sanjuanino al comienzo del ciclo de entretenimiento. En tanto, se refirió a la disputa por la lucha que hay en la TV: "Empecé a bajar el rating. ¿Sabés qué pasa?". Y advirtió: "Yo me voy a despedir en diciembre, entonces no puedo llegar con un rating muy alto en diciembre".

"¿Qué? ¿No vamos a estar todos los días más juntos?", le preguntó Luli, una de las productoras del programa. "Ni en pedo. No nos vemos más, chicos. No veo más a nadie", le aseguró el presentador de 38 años, quien optó por no dar muchas más precisiones al respecto. Y resaltó: "Voy a eliminar contactos".

Pese a que Barassi no quiso hacer más menciones sobre su salida de El Trece, lo cierto es que hace unos días Ángel de Brito explicó el motivo por el que el conductor se va del canal en el que Adrián Suar se destaca como gerente de programación. Según indicó en una historia de Instagram, el animador dejará de trabajar en 100 argentinos dicen "para hacer ficciones", ámbito en el que se destaca como actor.