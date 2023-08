Adrián Suar le dijo chau a una periodista de El Trece: "Sin trabajo"

Adrián Suar tomó la drástica decisión de echar a una figura de un programa de El Trece. Los detalles del despido que da que hablar en la TV argentina.

Se viven momentos muy calientes en la TV argentina. En las últimas horas, se conoció que Adrián Suar tomó la fuerte decisión de echar a una figura que trabaja como panelista de un programa de El Trece justo después de que volviera de las vacaciones que se tomó.

En Intrusos (América TV), programa comandado por Florencia de la V, contaron que las autoridades del canal del Grupo Clarín le comunicaron a Paula Trapani que no formará parte de Bien de Mañana, ciclo que conducirá Fabián Doman y que ocupará el espacio que recientemente dejó Nosotros a la Mañana, que era liderado por Joaquín "El Pollo" Álvarez.

"Ayer (NdeR: el lunes 7 de agosto) aterrizó Paula Trapani de sus vacaciones y le comunicaron que estaba en lo de Doman", indicó una panelista del ciclo de chimentos y espectáculo. Flor de la V reaccionó a la noticia y lamentó el despido de la periodista que también tuvo experiencias en canales como Telefe, América TV, A24 y El Nueve: "¡Ay qué disgusto! Llegás toda bronceada y 'te quedaste sin trabajo', ¡horrible!".

Trapani había estado descansando y disfrutando de unas vacaciones por Ibiza (España), donde se la vio con gran actividad en las redes publicando fotos en la playa. Por el momento, no hay detalles acerca de qué será de su futuro tras ser echada de El Trece.

Arriba en el medio, Paula Trapani, en el staff de Nosotros a la Mañana: fue despedida de El Trece después de volver de las vacaciones.

Quiénes integrarán Bien de Mañana, el nuevo programa de El Trece

El programa Bien de Mañana debuta el 14 de agosto de 2023 en la pantalla de El Trece. El mismo saldrá de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, y abordará diversos temas vinculados a la actualidad, economía, política, interés general y espectáculos, entre otros. El mismo estará integrado por:

Fabián Doman: conductor.

Mariel Di Lenarda: panelista.

Pampa Mónaco: panelista.

Cinthia Fernández: panelista.

Josefina Pouso: panelista.

Damián Rojo: panelista.

Silvia Fernández Barrio: panelista.

Mauricio D'Alessandro: panelista.

Silvina Escudero: panelista.

Adrián Suar canceló un programa de El Trece

En El Trece se viven momentos de absoluta tensión y también de tristeza. En los últimos días, Adrián Suar tomó la fuerte decisión de bajar un famoso programa de su grilla, situación que generó una gran angustia de una figura que rompió en llanto en la última emisión que tuvo el ciclo televisivo.

El gerente de programación del canal del Grupo Clarín canceló Bienvenidos a Bordo, que tuvo su última emisión el pasado viernes 28 de julio. El ciclo conducido por Laurita Fernández terminó tras cuatro años de estar en el aire de manera ininterrumpida. Si bien el producto comenzó con Guido Kaczka, la ex participante de Combate se hizo cargo de la conducción y se encargó de llevarlo adelante desde 2020 para sumar buenos puntos de rating.

Lo cierto es que, en el programa despedida, Hernán Drago fue uno de los protagonistas que se llevó todas las miradas del público: el modelo y panelista de Bienvenidos a Bordo, donde encontró su lugar como humorista y animador, brindó un discurso muy emotivo y se largó a llorar al comentar lo que significó el programa en su carrera.

"Primero, gracias a vos y a todo el equipazo que vos nombraste. Yo no voy a evitar llorar, estoy orgulloso", le comentó Drago a Laurita, que también se mostró muy emocionada. Y luego indicó: "Todos veníamos a trabajar acá con una sonrisa y deseándonos lo mejor. Quiero agradecerle a la gente que estuvo del otro lado".

Al mismo tiempo, Hernán se mostró agradecido con Kaczka por haber tenido la chance de formar parte de un programa de televisión de manera continua: "En mi caso son muchos recuerdos, muchas noches, junto a Guido, muchas tardes también, junto a vos, Laura y a todo este equipo". Y entre lágrimas, concluyó: "Me han permitido entrar en la casa de cada uno y, sobre todo, me han permitido jugar, no perder ese niño que gracias a Dios nunca he perdido, y nos hemos divertido".