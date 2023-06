Adrián Suar expuso la picante interna entre Mirtha Legrand y Juana Viale: "Es la verdad"

Adrián Suar reveló todos los detalles de la negociación para que Mirtha Legrand y Juana Viale permanezcan en El Trece. Que pasó entre las conductoras.

Adrián Suar expuso cómo fueron las últimas negociaciones de El Trece con dos figuras del canal y expuso la interna que hubo entre las conductoras. Se trata del combo Mirtha Legrand y Juana Viale, cuyos programas terminaron a fines del 2022, aún sin fecha de retorno, y explicó qué fue lo que realmente pasó.

En diálogo con Ángel De Brito en LAM, que se emite por América TV, Suar habló de todo: su vida personal, la relación con Marcelo Tinelli y se detuvo en Mirtha Legrand y Juana Viale, ya que nunca más se supo del tema. Allí reveló que desde el canal le pusieron punto final a las negociaciones con Nacho Viale, el productor de las conductoras.

"Juana no quería hacer el programa. No quería ir al mediodía los domingos, que es verdad porque no le gustaba el horario. Yo creo que quería los sábados. Y lo manifestó, no lo ocultó", lanzó con respecto a las charlas que tuvieron a lo largo de este tiempo. Si bien la negociación puntual ponía a Mirtha Legrand por delante al ser figura, Nacho Viale también incluyó a Juana.

"En principio, nosotros queríamos Mirtha los sábados y Juana los domingos. A no ser que ellas decidieran el enroque, ahí yo no tenía problema. Pero Mirtha, tan genia, dijo ‘no’. Esa es la verdad", confesó el actor y gerente de programación. De esta manera, se terminó de confirmar que las conductoras no volverán a trabajar en El Trece por no llegar a un acuerdo.

Se va a El Trece: Adrián Suar le robó una figura de Marcelo Tinelli en América TV

La lucha por el rating en la TV argentina es cada vez más intensa. En las últimas horas, se confirmó la salida de una figura de América TV a El Trece: en esta oportunidad, Adrián Suar le robó a una reconocida personalidad de la farándula a Marcelo Tinelli, que hace unos meses se sumó al Grupo América.

Mientras "El Cabezón" ultima detalles para lanzar el Bailando por un Sueño en América TV, donde ya incorporó famosos que trabajan o trabajaron en El Trece, Suar estuvo rápido de reflejos y captó a una panelista de renombre. Se trata de Estefi Berardi, que se encontraba en LAM, donde tuvo varios conflictos con sus colegas y quien ya advirtió que formará parte de un nuevo programa.

"La semana que viene comienzo a grabar un programa de cocina en Canal 13 y no podía hacer las dos cosas. Me pareció una buena oportunidad para hacer mi salida ahora", señaló Berardi, por medio de un comentario que hizo en sus historias de Instagram. Y luego amplió: "Mandarina (NdeR: productora) y Ángel siempre me dieron la libertad de elegir hacer lo que yo sentía y quería. Y entendieron perfectamente".