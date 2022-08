Adrián Suar debutó en una nueva faceta y confesó: "Para llorar"

Adrián Suar tendrá su gran debut como director en 30 Noches Con Mi Ex, película que además protagoniza junto a Pilar Gamboa. El film se estrenará el 11 de agosto de 2022 y a pesar de que se trata de una comedia romántica, Suar adelantó que "es más para llorar que para reír".

En este sentido, explicó que el tema central de esta película será el tratamiento de la salud mental, algo de lo que aún hay mucha desinformación. Además del productor y Gamboa, 30 Noches Con Mi Ex contará con las actuaciones de Rocío Hernández, "Pichu" Straneo, Elisa Carricajo, Campi, Elvira Onetto y Jorge Suárez.

Para abordar esta película correctamente, Suar se contactó con profesionales de la salud mental. “He trabajado con un terapeuta que me ha acompañado durante muchos años dándome el asesoramiento para no equivocarme con temas delicados. Sobre todo porque hay mucha estigmatización; hoy la psiquiatría moderna tiende a la externación”, explicó en diálogo con Nuestra Tarde (TN).

En la descripción oficial del film, se puede leer: “Mientras resurgen los sentimientos encontrados entre ambos, y con la necesidad de contención emocional de fondo, la convivencia se convierte en un sube y baja emocional que los hará vacilar entre el amor y lo que llevó al fin de la pareja. Una tormenta perfecta llena de irreverencias, incidentes con los vecinos, arrebatos sexuales y un comportamiento público poco convencional, que los hará vivir una verdadera odisea, divertida, desopilante y con mucho amor”.

Lo que muchos seguidores del programa de Mirtha Legrand se preguntan es cuándo regresará a la televisión. Desde la pandemia del coronavirus, La Noche de Mirtha estuvo a cargo de Juana Viale, su nieta, pero hasta ahora Mirtha no regresó de manera permanente a la pantalla chica, a pesar de que en reiteradas ocasiones manifestó su impaciencia por hacerlo.

Adrián Suar fue consultado sobre esto y explicó en diálogo con Telenoche (El Trece) que las negociaciones con el canal están a punto de cerrarse. “Yo creo que es inminente el regreso de 'Chiquita'. Hoy se mandaron las correcciones del contrato, seguramente le habrá llegado a la productora y esperamos que mañana a la mañana se termine de definir”, aseguró.

En este sentido, Suar aseguró que de su parte no hay ningún impedimento, dando a entender que todavía falta que otras personas del canal y del círculo de Mirtha tomen la decisión definitiva. "De parte nuestra está todo bien. Vamos a ver", cerró.