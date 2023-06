Adrián Suar copió un programa de Telefe para mejorar el rating de El Trece: cuál es

Adrián Suar decidió imitar a un exitoso programa de Telefe para subir los números del rating de El Trece. De cuál se trata.

Adrián Suar no deja de probar alternativas para levantar los números del rating de El Trece. Consciente de que debe realizar cambios, el gerente de programación optó por volver a lanzar una nueva temporada de un programa idéntico a un éxito de Telefe, su principal competencia en la TV nacional abierta.

Mientras Guido Kaczka y Darío Barassi se destacan como las dos piezas más importantes del canal perteneciente al Grupo Clarín con Los 8 Escalones y Ahora Caigo!, Suar volvió a apostar por un ciclo de cocina que es muy parecido a MasterChef Celebrity, que en 2022 fue conducido por Santiago del Moro y que tuvo a Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular como jurados.

Qué programa le copió El Trece a Telefe

El programa que vuelve a a El Trece y que es idéntico a MasterChef Celebrity es Pasaplatos Famosos, ciclo que esta vez será liderado por Karina Zampini. El reality de cocina estuvo hace un mes bajo la conducción de Paula Chaves, que tuvo una breve experiencia con el canal del sol antes de regresar a Telefe, y ahora será comandado por la actriz y animadora que se hizo cargo de Pasaplatos, edición que no contaba con famosos y famosas.

Carina Zampini condujo Pasaplatos y ahora estará al frente de Pasaplatos Famosos.

De qué trata Pasaplatos Famosos

Pasaplatos Famosos es un programa que cuenta con la participación de distintas celebridades que deben cocinar y superar diversas pruebas ante la mirada de dos jurados. Cabe resaltar que el programa comienza este lunes 26 de junio, desde las 14.30 horas, por la pantalla de El Trece y se podrá ver de lunes a viernes.

Participantes de Pasaplatos Famosos

En esta oportunidad, más de 40 famosos y famosas dirán presente, entre los que se destacan:

Silvia Fernández Barrio.

Estefi Berardi

Guido Suller

Paula Trapani

Miguel Ángel Cherutti

José Meolans

Diego Topa

María Fernanda Callejón

Viviana Saccone

Mercedes Ninci

Laura Fidalgo

Pablo Alarcón

Jurados de Pasaplatos Famosos

Pablo Massey

Juan Gaffuri

Marcela Tinayre dejó expuesto a Adrián Suar tras sus dichos sobre Mirtha Legrand y Juana Viale

Tras las declaraciones de Adrián Suar en LAM, se despertaron todo tipo de reacciones en el mundo del espectáculo porque habló de las negociaciones fallidas para que Mirtha Legrand y Juana Viale sigan en El Trece. "Juana no quería hacer el programa. No quería ir al mediodía los domingos, que es verdad porque no le gustaba el horario. Yo creo que quería los sábados. Y lo manifestó, no lo ocultó", había dicho.

Frente a esta situación, Marcela Tinayre se metió en esta polémica y dejó mal parado a Suar. "¿Que Juana no quiera trabajar los domingos es cierto? Porque es lo que dijo Adrián Suar", le preguntó uno de los movileros. "No tengo la menor idea. Y bueno... lo habrá dicho Adrián. No sé si será así", lanzó.

En otra de las preguntas, el cronista de LAM enfatizó en lo bien de salud que la pone a Mirtha hacer televisión. "¿Te parece que a esta altura de su vida termine todo en un tema económico como decía Adrián?", indagó. Pero la conductora de Polémica en el bar respondió sin tapujos: "Bueno, lo dijo Adrián. Preguntáselo a él. No creo que sea por un tema económico, no tengo la menor idea, chiquis". El descargo no terminó ahí, ya que volvió a apuntar contra Suar por un detalle ligado a la negociación que encabezó Nacho Viale, productor de Mirtha y Juana. "Si es un enorme trabajo ¿por qué va a tener que resignar plata?", opinó.