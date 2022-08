Adrián Suar confirmó el final de 100 argentinos dicen y qué pasará con los realities de El Trece

Adrián Suar dio detalles de cómo seguirá la programación de El Trece en el futuro.

Adrián Suar charló con LAM (América TV) y brindó detalles del futuro que les espera a algunos de los ciclos más importantes de la pantalla de El Trece. "Darío (Barassi) termina a fin de año", reveló de forma inesperada el gerente de programación de la señal de aire del Grupo Clarín. Además también contó qué pasará con la segunda temporada de El hotel de los famosos y Canta conmigo ahora.

Después de un 2021 bastante complicado en materia de rating, El Trece encontró cierta tranquilidad en los buenos números que sumaron tanto Canta conmigo ahora como El hotel de los famosos, que ya tiene confirmada una segunda temporada. De la misma forma, 100 argentinos dicen se mantuvo como uno de los productos más exitosos de la señal, con Darío Barassi como uno de los conductores preferidos del público.

Sobre el futuro de estos tres ciclos habló Adrián Suar en una entrevista con Ángel de Brito para LAM. "Yo creo que Darío (Barassi) termina a fin de año y va a volver el año que viene. Abril o mayo, yo creo que vuelve", aseguró el gerente de programación de El Trece sobre lo que se vendrá para 100 argentinos dicen. En ese sentido, Suar también descartó que vuelva a haber conductores rotativos durante el verano en el ciclo de juegos, como ocurrió anteriormente. "Yo creo que descansa el programa", aclaró el director de "30 días con mi ex".

Qué pasará con Canta conmigo ahora y El hotel de los famosos 2

Adrián Suar también dio algunos detalles sobre cómo ve el éxito que consiguió Marcelo Tinelli con su nuevo reality. "El Flaco está muy contento, la está rompiendo. Está haciendo un gran laburo, me encanta porque encontró el espacio", explicó Suar, que a la vez también confirmó que la competencia musical de las noches de El Trece seguirá "hasta fin de año".

Por otra parte, Suar también reveló qué pasará con la segunda temporada de El hotel de los famosos, el reality que fue un verdadero éxito en la pantalla de El Trece y que terminó con la coronación de Alex Caniggia. Cuando De Brito le sugirió que la competencia de celebridades volverá en enero, al gerente de programación no le quedó otra que reconocerlo: "Yo creo que sí, que arranca en enero. Te estoy diciendo la promoción, me estas sacando cosas que no iba a decir".

"A mí me gustó, y nunca había hecho en el canal un reality de esas características, y fue nuevo para nosotros y fue bueno, muy bueno", concluyó Adrián Suar. Cabe recordar que en los últimos días, El Trece logró firmar la renovación de una de sus máximas figuras para el 2022, después de unas muy extensas negociaciones: Mirtha Legrand.