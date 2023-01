Adrián Suar apuesta por un conductor que iba a ser despedido de El Trece

El gerente de programación de El Trece reculó y dio vuelta atrás su decisión de levantar un programa. Quién es el conductor que finalmente se queda en la pantalla chica.

Adrián Suar tomó una drástica decisión semanas atrás vinculada a la grilla de programación del 2023. Hubo varios programas que fueron levantados, aunque la baja de uno de ellos fue un baldazo de agua fría para todos: se trata de Nosotros a la mañana, conducido por Joaquín "El Pollo" Álvarez, quien finalmente se queda en El Trece.

"Amada gente que tanto las queremos y es recíproco, a partir del lunes que viene, digo para que se pongan la alarma, Nosotros a la mañana a las 9 de la mañana", comunicó "El Pollo" Álvarez, refiriéndose a la continuidad del ciclo que antes conducía Fabián Doman. Hace unos días, se había revelado la baja del programa, primicia que dio Ángel De Brito.

Nosotros a la mañana iba a tener su última puesta al aire el viernes 27 de enero, pero Adrián Suar reculó y dio vuelta atrás su decisión para hacer un reacondicionamiento en términos de horarios. De esta manera, la mañana de El Trece queda conformada por el noticiero Arriba Argentinos, luego seguirá "El Pollo" Álvarez y continuará con Socios del Espectáculo, conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Qué había dicho "El Pollo" Alvarez sobre la baja de Nosotros a la mañana

"Leí el tweet de Ángel, y también otras cuentas que han publicado. Es cierto que no estamos en el mejor momento, desde que empezó Gran Hermano se nos complicó muchísimo el número. A esa fecha la leí, yo no la tengo confirmada, sé que hay que mejorar porque se pide otro número", comenzó su descargo el periodista de El Trece, donde es consciente de que el rating es cada vez más bajo en su disputa con Telefe. Y sumó: "La confirmación no la tengo del parte del canal y tampoco hay un comunicado oficial. Que se habla, que está el rumor, que estamos mal lo sé, no te lo puedo mentir, pero no tengo la confirmación exacta. Entiendo que en estos días sé dirán cosas o no".

Álvarez recordó que conduce ese programa desde hace tres años y medio y agregó: "No puedo decir la palabra 'termina' porque fuimos y volvimos millones de veces. Pasó lo mismo cuando estaba Doman. Cuando esté la confirmación y el canal lo anuncie, nos despediremos con mucho cariño".

"Es un programa que yo amo, no puedo ser objetivo con el programa que yo amo con toda mi alma, no solo porque me gusta hacerlo sino porque me dio mucho en lo personal. Es un programa que se la banca. Será lo que tenga que ser, los números no son lo que se piden, ni lo que nosotros queremos. Ojalá lo podamos dar vuelta", concluyó el comunicador.