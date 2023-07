Adrián Pallares contó la verdad del cruce entre Jey Mammón y Ángel de Brito en el baño de los Martín Fierro.

El periodista de El Trece, junto con su colega Nancy Duré, revelaron que pasó en la tensa noche de los Martín Fierro 2023.

Los Martín Fierro 2023 generaron revuelo en el mundo del espectáculo y tuvieron como epicentro de la polémica a Jey Mammón, quien se presentó en la fiesta pese a que lleva varios meses separado de la pantalla de Telefe por una denuncia pública por abuso sexual. Uno de los cruces que más se esperaba que tuviera el conductor fue con Ángel De Brito, con quien tiene una disputa judicial abierta y un enfrentamiento público casi diario. Los rumores apuntaron a que ambos se encontraron en el baño del salón y Adrián Pallares contó toda la verdad al respecto en Socios del Espectáculo.

La presencia de Mammón generó reacciones muy diversas en la farándula argentina. El artista fue licenciado en Telefe luego de que Lucas Benvenuto lo denunciara públicamente por abuso sexual cuando él era menor. Si bien el joven se había presentado en la Justicia y la causa prescribió, expuso la situación en las redes sociales y los medios y obligó al canal a tomar medidas.

Algunas figuras se acercaron a saludar a Mammón y charlar con él mientras que otras lo evitaron y cuestionaron su presencia y hasta se lo pudo ver completamente solo en la mesa de La Peña de Morfi. Muchos esperaban un cruce directo entre Jey y Ángel, pero no se pudo ver frente a las cámaras. No obstante, Pallares y la panelista de Socio Nancy Duré revelaron todo los detalles de lo que pasó entre ellos en el hotel donde se hizo la fiesta.

¿Se cruzaron Jey Mammón y Ángel de Brito en los Martín Fierro?

La develación llegó de la mano de los periodistas de El Trece, que dejaron todo en claro. “Había llegado el rumor de que se habrían cruzado en el baño. Le pregunté a Marina, que estaba con Ángel, y me dijo que no”, explicó Adrián Pallares

El ladero de Rodrigo Lussich dio detalles de cómo fue el momento en que se cruzaron los dos enemigos públicos y resaltó: “Ángel sale y siente que lo tiene atrás, pero no terminan de cruzarse. El baño es el lugar del Martín Fierro donde te cruzás con todos. Toda la noche estás deseando no cruzarte con alguien y cuando vas al baño justo está”. “Es un lindo lugar para encontrarse”, bromeó al instante la panelista Mariana Brey.

No obstante, la encargada de completar la información fue Nancy Duré, quien habló directamente con el conductor de LAM (América TV). “Cuando hablé con Ángel, no sabía en qué mesa estaba Jey ni si había llegado. Yo le marqué la mesa donde estaba y obviamente se fue para el otro lado”, indicó la periodista ex Intrusos.

“Con Ángel de Brito al menos todo el mundo sabe que hay un problema con ellos”, concluyó la panelista. De esa forma, quedó en claro que el cruce no tuvo consecuencias y fue evitado por ambos protagonistas. Deberán, sí, verse las caras en la Justicia.