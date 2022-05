Actor de El Marginal humilló a Fabián Doman en El Trece: "Sé quiénes son"

El actor se molestó con el panel de Momento D y se fue del programa tras aludir a la línea editorial que El Trece marcaría en sus periodistas.

Un actor de El Marginal vivió un incómodo momento en Momento D, el ciclo conducido por Fabián Doman en las tardes de El Trece, y decidió abandonar una entrevista que daba desde un móvil. Se trató de Gerardo Romano se mostró irritado por la falta de escucha que notó en algunos de los miembros del panel del programa.

Romano y Doman debatían sobre cómo afectó la pandemia a los gobiernos a nivel mundial, ya que en casi todas las naciones ganó la oposición al partido de turno durante el confinamiento. El conductor retrucó al actor al decir que en Francia ganó Macrón y Gerardo aclaró que fue por muy poca diferencia. Además, destacó que Doman le nombró a la única excepción, lo que confirmó su teoría. Así y todo, alguien del panel soltó: "Pero ganó", como si no hubiese escuchado hablar al actor.

"Mirá, ya conozco a tu panel y sé lo que piensan. No quiero cambiarle la cabeza a nadie. Están trabajando en canal Trece, gocen del sueldo y pasen una linda tarde", enunció como consecuencia el exgalán de telenovelas y así comenzó a develar que estaba por dejar el móvil. "Qué ridículo eso que estás diciendo, es absurdo", enunció el panelista Sebastián "Pampito" Perelló. Y Doman agregó: "¿Por qué se retira del móvil?, ¿le molestó que dije que Macron ganó?”.

"Voy a defender al panel. Porque no opinaron, no nada”, continuó el exesposo de Evelyn Von Brocke. Pampito no se conformó con lo dicho anteriormente y añadió: “Me parece que a él no le gustó el debate, y nos acusó de que trabajamos en canal Trece y que nos dicen lo que tenemos que decir. Y la verdad que nadie nos dice como opinar, señor. Un ridículo. Y nos falta el respeto, nosotros no se lo faltamos a él".

El enojo de Cinthia Fernández en Momento D

La panelista del ciclo de El Trece se pronunció en vivo sobre su enojo por una manifestación que la habría impedido llegar a tiempo a su trabajo. Cinthia aprovechó la presencia del dirigente social Eduardo Belliboni en un móvil para hacerle frente: "Justo con este muchacho me vengo a encontrar. Hola compañeros, les pido disculpas, la falta de respeto en realidad la cometió ese señor. A mí me da bronca de verdad no poder desempeñar mi trabajo, de verdad te lo digo".

"No era sólo avenida Córdoba, los tenés cortando todas las calles. Te joden la vida, busquen otra manera de protestar porque yo quiero laburar", cerró la bailarina.