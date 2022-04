Abel Pintos confesó el daño que le hizo a su esposa: "Fui bastante tóxico"

Abel Pintos decidió confesar duros detalles de su relación con Mora Calabrese. El cantante y los comienzos de su historia con su esposa y madre de su hijo Agustín.

Abel Pintos y Mora Calabrese están juntos hace cuatro años, se casaron y tienen un hijo en común que se llama Agustín. Pero antes de este desenlace feliz y de su consolidación como familia ensamblada, el cantante reveló haber sido "tóxico" y protagonizar varios "idas y vueltas" que obstaculizaron el camino del amor.

“La conocí estando de gira en un concierto. Cuando estás de gira, conocés miles de personas y es probable que conozcas a alguien que te movilice o te gusta”, comenzó diciendo Abel Pintos, quien agregó: "Sentí que me enamoré en ese momento. Me enteré mucho tiempo después qué cambió en mí. Pero fue una sensación de algo, me cambió”.

Recordando el estado civil de su actual esposa, y en diálogo con PH, Abel Pintos enfatizó: "Ese mismo día me enteré de que ella estaba casada, así que me guardé. Después pasaron como dos años hasta que nos comunicamos de nuevo. Tuvimos idas y vueltas muchos años porque yo estaba en una etapa muy distinta a la que estoy ahora. Estaba barriletísimo. Yo le hice mucho daño, fui bastante tóxico. El tóxico en la relación fui yo”.

El día que Abel Pintos dejó los idas y vueltas atrás

Convencido de querer formar una familia con Mora Calabrese, Abel Pintos destacó cuáles fueron las palabras que utilizó para confirmarle a su actual esposa la decisión de vida que había tomado. “Le dije que realmente quería comenzar una vida con ella. ‘Yo siempre estuve acá’, me dijo. Tenemos dos hijos y somos un matrimonio realmente muy feliz”, sentenció el cantante.

Abel Pintos lanzó su nueva canción: "Tiene un punto sensual"

Abel Pintos hoy está viviendo un día muy especial. El artista se animó a reversionar su canción "Abrazándonos" y para eso eligió a Francisca Valenzuela, con quien armó un feat totalmente inesperado. Para agasajar a los fanáticos, el músico hizo la previa del lanzamiento junto a su colega y dos moderadores quienes fueron guiando el encuentro para que ambos puedan contar como fue el proceso de creación de esta nueva canción.

Estando sobre el escenario y frente al público, Abel Pintos confesó: "Yo estoy muy nervioso". Con respecto a la decisión de reversioar su canción, el vocalista reveló: "'Abrazándonos' tenía un diálogo que no estaba completo porque en la primera versión estaba sólo mi relato". Es por eso que él sintió la necesidad de agregar una voz, para que sea como un ida y vuelta.