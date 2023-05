A último momento, Telefe levanta un histórico programa: tensión en la TV

En las últimas horas, Telefe tomó la drástica decisión de levantar un reconocido programa que curiosamente tiene muy buenas mediciones en el rating de la TV argentina. El particular motivo.

Las autoridades de Telefe tomaron una decisión muy fuerte. En las últimas horas, los directivos del canal levantaron uno de los programas históricos de su grilla de programación que, incluso, es uno de los que más mide en el rating de la Tv argentina.

La noticia generó mucho revuelo entre miles de espectadores tras conocer que MasterChef no será emitido durante la jornada de este miércoles 24 de mayo. El programa conducido por Wanda Nara, que se encuentra en la semana de repechajes, fue dado de baja de manera momentánea.

Por qué Telefe bajó MasterChef para el miércoles 24 de mayo

Pese a que el canal no lo comunicó, MasterChef no se emitirá este miércoles 24 de mayo debido a que Telefe le dará el espacio a la transmisión en vivo del partido de Boca Juniors vs. Deportivo Pereira, por un enfrentamiento correspondiente a la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2023.

Esto mismo ocurrió con los encuentros que Racing y River disputaron en la Libertadores. Es que, en 2023, el canal de las tres pelotitas adquirió los derechos de televisación para transmitir los encuentros de los tres grandes del fútbol argentino que están compitiendo en la máxima competencia de América.

Cuándo vuelve MasterChef a Telefe

Es clave tener en cuenta que la próxima emisión de MasterChef será el próximo domingo, cuando los miembros del jurado -integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis- determinen quién es el participante que merece volver a la competencia por medio del repechaje.

Wanda Nara coqueteó al aire con un participante de Masterchef en Telefe

En un momento de la emisión del martes 16 de mayo, Wanda Nara se acercó a Juan Francisco para observar la preparación de su pizza. En medio de la charla, el participante le hizo un planteo que la descolocó: "Yo te quería decir algo y ahora nos vamos a poner serios".

"¿Me vas a invitar a cenar?", le preguntó sin filtros la conductora, ya que estaban hablando de una posible cena junto a otros participantes de Masterchef. "No, pero sabés por qué. Vos tenés tus favoritos acá. Capaz Sol, Rodrigo o Rodo te pueden invitar", lanzó con un tono de queja.

"Esto es un planteo terrible. Qué jodido que sos. No estás yendo a terapia, ¿no?", lo cruzó Wanda mientras él le expresaba que no era una escena de celos. "No te pongas nervioso porque vas a estampar la pizza contra la cámara", expresó la conductora mientras revoleaba una masa cruda por el aire.