A puro romance: Flor Vigna le declaró su amor a Luciano Castro desde la playa

Flor Vigna y Luciano Castro pasaron Año Nuevo juntos desde las playas de Mar del Plata y ella tuvo un gesto inesperado.

Flor Vigna y Luciano Castro confirmaron su romance hace algunos meses y, desde entonces, se presumen mutuamente en las redes sociales con bastante frecuencia, ya sin miedo a exponer su amor frente al público. Ahora, pasaron juntos Año Nuevo en Mar del Plata y ella le hizo una dedicatoria en su cuenta de Instagram.

Desde que comenzaron a salir, Vigna y Castro se muestran inseparables: fueron vistos juntos en varios lugares y se dice que él la acompaña a todos lados, desde a sus primeros recitales hasta eventos y salidas más íntimas, hasta incluso en su primer videoclip, UY!, en el que actuó. Ahora, pasaron Año Nuevo en la playa surfeando y ella aprovechó para dedicarle unas palabras.

En las fotos aparecen los dos abrazando a una tabla de surf, él en traje de baño y ella con un traje especial para surfear, los dos muy sonrientes y felices. Debajo, la artista escribió: “A veces hablo conmigo de ti”. En el mismo posteo, compartió las frases: “Si fueras música, yo bailaría”, “A la mierda la lotería, tócame tú”, “Ven, seremos” y “Quien te quiere hace que te quieras”.

Recientemente, Flor habilitó un sticker de preguntas en su Instagram, para contarles cosas de su vida personal a sus seguidores. Cuando le preguntaron qué es lo que más le gusta de él, ella respondió: “Sus ganas de vivir, de superarse, de jugar, de disfrutar. Cómo ama y cuida a los suyos”. Por su parte, Castro se muestra mucho más reservado con sus redes: hace muy pocas publicaciones y la mayoría son fotos con sus hijos.

¿Qué dijo Flor Vigna sobre Luciano Castro y su relación con Sabrina Rojas?

Luciano y Sabrina terminaron su relación el año pasado y, al poco tiempo, ella anunció que había comenzado a salir con “El Tucu” López y, más tarde, él con Flor. A pesar de ser exes, ambos sostienen que lo mejor es tener una relación sana de expareja por el bien de sus hijos, Fausto y Esperanza.

Es por esto que hacen todo lo posible para mantenerse unidos como familia. Además, ambos explicaron que se tienen un cariño muy grande. Ante esto, a Vigna le preguntaron muchas veces si sentía celos y cómo manejaba esas emociones. En respuesta, ella dijo que no siente celos en lo absoluto y que, de hecho, verlo a él tan unido con Sabrina y sus hijos fue lo que la enamoró.

“Yo creo que es el amor que sigue. Yo veo mucho amor con Lu, como padres y hacia toda su familia, están aprendiendo a amarse de esta forma como familia y es re evolutivo. Se re ocuparon de eso, entonces se puede, y obviamente, vamos a estar todos sumando para que funcione”, expresó en PH, Podemos hablar.

“Primero, creo que es porque Lu me da mucha seguridad. Y después, porque yo tengo muchos amigos que tienen otros criterios más abiertos sobre la pareja. Hay de todo. Parejas abiertas, una amiga que es bisexual, entonces tengo un montón de criterios en mi cabeza. A mí me tocó una forma de amar más tradicional y, por ahí, más cursi, romántica, pero me gusta que seamos verdaderos”, cerró.