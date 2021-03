En medio de los cambios de programación de América TV y A24 y de los pases de periodistas como Eduardo Feinmann o Jonatan Viale a LN+, se confirmó la incorporación de una conductora de TN: Marcela Pagano. Ella estaba siendo parte de "Una vuelta más", el programa que tiene al frente a Diego Sehinkman en TN. Pero ya no más, porque la periodista decidió renunciar al noticiero del Grupo Clarín y pasará a tener un programa propio en la emisora de Grupo América.

Marcela Pagano renunció a TN y se pasa a América.

La noticia fue anunciada por el periodista Pablo Montagna y confirmada por la propia Pagano, quien horas más tarde publicó un extenso saludo de despedida a TN. Según su información la conductora formará parte de dos programas en A24: uno propio y en otro será columnista. También tendrá distintas apariciones en la pantalla de América TV, pero hasta el momento no dio ningún nombre, día u horario.

Pagano se limitó a decir adiós al canal de noticias del Grupo Clarín, sin dar más datos sobre su nuevo trabajo. "Mi último día al aire en TN", comenzó escribiendo la conductora en un posteo en sus redes sociales. Al aire tampoco quiso dar precisiones de su nuevo destino y solo expresó que volvía "a un viejo amor".

Agradecida por el espacio, Pagano aseguró: "No me voy a cansar de decirlo, lo mejor que tiene esta empresa es la gente". Le dedicó un saludo especial a los columnistas, productores, vestuaristas, maquilladores, técnicos y más trabajadores de TN y se despidió, muy emocionada: "Me llevo tantos aprendizajes y experiencias que me estalla el corazón de emoción".

Insólito: Marcela Pagano militó en TN la evasión de impuestos en vivo

En los últimos días, la AFIP reglamentó el régimen de registración de contratos de alquileres para obtener información relevante y así verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de sujetos intervinientes en las distintas operaciones. Cada contribuyente que asume el carácter de locador o arrendador, deberá estar obligado a realizar este trámite. Frente a esto, en la pantalla de Todo Noticias (TN), se dio un momento increíble donde militaron la evasión de impuestos.

La periodista Marcela Pagano, luego de dar la noticia, comenzó a analizar el accionar de quienes se muestran en contra del registro de alquileres. "¿Son, digamos, pequeños secuaces que van en contra del sistema, aquellos que tienen una propiedad y la quieren alquilar? ¿O en realidad la esconden de la AFIP porque ya de por sí están teniendo eso para poder subsistir y salir adelante?", se preguntó ante la atenta mirada de su compañera.

Como si esto fuera poco, la comunicadora justificó: "Si no fuese tan alto ese precio a pagar en impuestos, quizás todo el mundo, naturalmente, blanquearía un alquiler y la renta que tiene del mismo. El problema es que como eso no sucede, todo el mundo... Hecha la ley, hecha la trampa". Y sentenció increíblemente: "Tratan de ver cuáles vericuetos existen en sus manos para tratar de saltar por encima de la AFIP".