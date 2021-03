Juanse abrió su corazón para revelar su experiencia mística con el ser superior de los cristianos.

Hace tiempo que Juanse encontró un refugio en la religión y cambió por completo su estilo de vida. Lejos de los excesos que marcaron su camino como rockero, el líder de Los Ratones Paranoicos habló de su experiencia con Dios en MasterChef Celebrity 2: "Se me presentó Dios sobre un mármol", confesó.

"Todo el mundo me pregunta de vos, sos una persona muy mística, creyente, ¿en qué momento se manifestó Dios en su vida?”, quiso saber Santiago Del Moro, el conductor del programa. "Hace mucho que se presentó Dios en mi vida, en el living de mi casa, sobre un mármol", empezó el músico. Y agregó: "Lo que tiene de bueno es que vos empezás a pensar y ves que te estuvo por pasar varias veces, pero estabas distraído, entonces no pudiste prestarle atención, porque cada uno tiene sus momentos".

Un tiempo atrás, Juanse había revelado algunas características de su camino como creyente: “Yo no creo en Dios, yo le creo a Dios. Creer es algo que pasa, a todos los que les preguntes te van a decir que creen en algo en este caso yo le creo a Dios, confío mucho en Él, me dejo llevar por la forma en que me va indicando que tengo que hacer las cosas”.

Años atrás, el autor de Rock del gato explicó en una entrevista que muchas veces su vida como artista y como creyente eran poco compatibles. "Lo que pasa es que hay un pudor que está innato en nosotros de no animarnos a expresar nuestra religiosidad. Nos es más fácil relatar algo mucho más patético de la vida sí lo exponemos en una mesa, pero nuestra interioridad por lo general cuesta. En ese caso te vas a encontrar con todos los formatos, el que se ríe, el que no cree, el que todavía no alcanzó, no le ocurrió nada o el que por ahí tiene ganas de saber qué pasó y no logra adquirir continuidad. No es problemático", manifestó y aseguró que constantemente está en diálogo con Dios.

"Estoy convencido. Lo pongo en primer plano y en el primer lugar de mi vida y después todo lo demás se acomoda solo porque es el resultado de confiar”, manifestó, convencido de su fe y consciente de los cambios positivos que esto le atrajo en su vida.