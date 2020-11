Charlotte Caniggia protestó en medio de la pista por los favoritismos en el Superduelo del Cantando 2020. La influencer se quejó por el trato desigual que sintió que le dieron durante el ritmo de eliminación directa mano a mano sin intervención del público.

Charlotte reconoció que con Gladys "estábamos enojadas. Hay algunas cosas que son un poco injustas en este programa y es lo que yo opino". "Hay otras personas que cantan remal y cualquiera me parece. Algunos cantan bien y tienen talento. Y otros no cantan bien y se hacen los que cantan bien por el acting. Venden humo", reclamó la influencer.

Charlotte se negó al pedido de Ángel de Brito y aclaró que "no voy a dar nombres". "Yo estoy opinando de lo que pienso, no de que me hayan salvado. Es lo que pienso", justificó su protesta Caniggia en medio de la pista tras haber sido salvada en el duelo del ritmo anterior.

Ángel y Laurita le tiraron la lengua para que Charlotte nombrara al menos sus favoritos, pero ella se excusó en que "no quiero dar nombres de los que me gustan. La Bomba, Floppy... Dan Breitman no. A Jey lo banco, canta muy bien".

"Hay gente que no pincha ni corta. Que canta bien pero no pasa nada", reclamó la participante. De Brito le aclaró para atenuar la protesta que "eso el jurado lo dice".

"Y bueno, tienen razón. Y hay gente como yo que canta mal pero por lo menos habla alguna boludez. No sé si me tengo fe aora con Baclini. Lo amo, me cae genial", cerró Charlotte.

Gladys, La Bomba Tucumana, estalló en llanto tras la devolución de Moria Casán

Gladys, La Bomba Tucumana, no pudo contener sus lágrimas tras la devolución de Moria Casán que hizo causa común con la frustración de la cantante, que se sintió “humillada”, de compartir la semifinal del Superduelo con participantes que no son artistas.

“Nunca había estado en un casting y cuando me llamó Tinelli fui por eso. Y rompe un poco las pelotas porque te sentís un poco humillada”, fueron las palabras de Moria que emocionaron a La Bomba.

“Esto no es un concurso y tenés que superar esa brecha de la jerarquía. Esto es lo más democrático que te puedas imaginar”, concluyó Moria, mientras la Bomba asentía entre un llanto desconsolado.