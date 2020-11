Sebastián "El Pollo" Vignolo sufrió el robo de su celular de una forma totalmente atípica y bromeó sobre el tema con sus compañeros de 90 Minutos de Fútbol por ESPN.

Las risas comenzaron cuando el conductor mostró el celular que traía consigo. Según aclaró, era de su hijo. Si bien deslizó que había sufrido un robo, no profundizó en detalles. Sin embargo, se puso a ver lo que su hijo tenía en el celular y a contarlo al aire.

Esta actitud no gustó nada a Benjamín Vignolo, su hijo, quien le mandó un mensaje de audio en pleno programa y se quejó de lo hecho por el relator. A la insólita situación en vivo, se sumó Sebastián Dominguez, que habló a cámara y dijo: "Benja, papá te va a comprar el último IPhone ahora cuando llegue a casa".

"Si encuentran el que me chorearon, 1169560755 por favor. Los atiende mi señora", ironizó el Pollo, y le habló a la producción: "Conseguime el chip por el amor de Dios. Sabes donde aparezco relatando el sábado, ¿no?".

Ante tantos chistes, sus propios compañeros le preguntaron como fue el robo. "Por una foto. Me pidió una foto uno y el otro por atrás me sacó el celular. Me hicieron la cortina del Ferro de Griguol. Me hicieron la cortina y uno vino y ¡pimba! por atrás", describió.

"Lo peor es que te habrán estado mirando y habrán dicho: "mirá, ahi está el caramelo, vos pedile la foto que yo se lo saco", se burló Dominguez. "Que le vamos a hacer, hay cosas peores. Ojalá que aparezca porque me lo había regalo mi abuelo", terminó, entre risas, el Pollo Vignolo.

El tenso cruce entre Seba Domínguez y Vignolo por Riquelme

Al aire de ESPN, el periodista Sebastián Vignolo sufrió un momento inesperado. Uno de sus panelistas, Sebastián Domínguez, se molestó con el conductor luego de que éste defendiera a Boca Juniors y al Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme. "Están cuidando su culo", lanzó el ex futbolista de Vélez Sarsfield. ¿Qué fue lo que desencadenó este momento?

"¿Sabés lo que es? Quedar como tontos. No es hacer valer la camiseta de Boca. Se le va Pol Fernández y queda como que se le escapó la tortuga. Entonces, es decir 'no, es la camiseta de Boca'. Son dos cuestiones distintas, para mí. Que se enoje quien se tenga que enojar", manifestó Seba Domínguez, para la sorpresa del conductor.

Por otra parte, el panelista y analista de fútbol agregó: "Si se va al Celta de Vigo, mete ocho asistencias y se va al Real Madrid, que puede pasar, van a decir 'cómo se les escapó Pol Fernández. ¿Qué te dicen? 'No, no, la camiseta de Boca está por encima de todo'. Están cuidando su culo, y la galletita se la está comiendo Pol Fernández".