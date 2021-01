"Me tira el antiboquismo, yo soy de San Lorenzo y odiamos a Boca", disparó casi a los gritos Diego Díaz, periodista y conductor de TyC Sports. Ante esto, las críticas fueron varias en redes sociales y los hinchas del Xeneize mostraron toda su molestia por lo ocurrido a través de las redes sociales. Ahora, utilizando la web del histórico canal, hizo su descargo y dejó en claro que no se arrepiente de nada de lo que dijo en vivo.

En el extenso texto, el comunicador y exjugador escribió: "Creo que le hablo o generalmente le hablo a gente futbolera, por eso siento que no tengo que traducir o explicar absolutamente nada de lo que dije. No le tengo que decir que San Lorenzo odia a Boca, lo cual no implica que si mañana voy por la calle y pasa Jorge Amor Ameal por delante de mi auto yo no le voy a tirar el auto encima, ni voy a sacar la cabeza por la ventanilla para decirle 'Jorge, la puta que te parió'". A partir de allí dejó en claro que tiene un gran respeto y una buena relación con los dirigentes de la institución.

Halagando al ídolo y actual vicepresidente segundo, también admitió: "Como en su momento dije públicamente que admiré la gestión de Mauricio Macri como presidente, tampoco tengo que ocultarle a nadie, por más que se ofenda algún hincha de San Lorenzo, que amo profundamente a Juan Román Riquelme. Lo amo profundamente". También aclaró que habla con futbolistas de Boca y no tiene teléfonos de algunos de San Lorenzo o del ex DT, Mariano Soso. "A nadie le tengo que explicar lo que significa el odio de un club a otro o de un equipo a otro cuando uno juega un partido o cuando quiere que su camiseta esté por encima de la otra", tiró.

El momento:

A su vez, Díaz remarcó que "habla para la gente futbolera" y "no para aquellos que pusieron esto en un lugar de escándalo o de animalada". Y agregó por la misma línea: "Si algunos quieren que les digan permanentemente lo que quieren escuchar, que no cuenten conmigo. Porque yo algunas veces, y no es por ser el vengador anónimo, les voy a decir por ahí algo que no quieren escuchar, siempre les voy a decir lo que pienso y soy admirador profundo de Marcelo Gallardo y me encanta este River, por más que pueda perder o no esta Copa Libertadores o le vaya como le vaya en los próximos compromisos".

Criticó al fútbol argentino, al cual caracterizó como "pobre", destacó al nivel demostrado por River y habló de lo que piensa ante un posible enfrentamiento entre este y el club de sus amores: "Yo quiero que San Lorenzo gane, con un gol dudoso en el último minuto o que gane quince a cero. ¿Qué parte tendría que explicar o qué parte no se entiende?". No buscó compararse con el gran trabajo de otros periodistas, con mayor seriedad, y sumó: "Si hay algo que no fui es un tipo políticamente correcto desde el momento que entré a trabajar y desde el momento que me contrató TyC Sports, porque ya entré con el dato de que era hincha de San Lorenzo entonces ya desde ese lado, si alguno me critica la objetividad, le digo que la objetividad la vayan a buscar en otro aspecto de la vida, que para mi no existe en ninguno porque desde el momento que hablo desde mi ya soy subjetivo".

Por último, el conductor dejó en claro que no se interesa en la objetividad, "porque no la voy a alcanzar nunca, porque siempre hablo desde mí, desde lo que veo, lo que observo y me gusta o emociona". Y sentenció en relación al tema: "Como me emocionaba y como hubiera pagado una entrada para ver a Juan Román Riquelme o como hubiera pagado una entrada para ver a Mariano Dalla Libera cuando jugaba en Huracán, que era mi amigo y que quería que le vaya bien. Pero como nunca voy a poder mentirles, al Boca de Román y al Huracán de Dalla Libera o al Huracán de Damonte quiero hacerle 25 goles y futbolísticamente como buen hincha de fútbol y como buen hincha de San Lorenzo, con comillas o sin comillas, los odio y no tengo nada de que arrepentirme de lo que dije. Para el que no lo entendió, lo lamento, no creo que sea tan difícil".

El polémico video por el que se ganó más críticas

Más allá de lo ocurrido en vivo, por la pantalla de TyC Sports, Diego Díaz se hizo viral por un nuevo video que dejó mucho que desear. Sentado en la Bombonera, llevando a cabo su trabajo como periodista deportivo, se mostró irónico y chicaneó nuevamente al Xeneize. "Hace dos años y un par de días, alguien sacaba del medio rápido y hacia un gol... Sí", recuerda en relación a la final de la Copa Libertadores ante River y al recordado tanto de Lucas Pratto en la ida. "No, no estoy en un autocine, estoy en la bostanera. Uno de los únicos estadios al que le falta una parte, ¿no?", agrega observando las tribunas vacías a causa de la pandemia.