Mauricio Asta se pronunció al respecto.

El pastelero y jurado Mauricio Asta se pronunció con preocupación sobre la situación sanitaria de Felicitas Pizarro. Su compañera en El Gran Premio de la Cocina contrajo coronavirus y se encuentra embarazada de siete meses. A poco de cumplirse el plazo de nueve meses de gestación, el protagonista teme por la salud del bebé que viene en camino. "No sé si al ser asintomática el bebé puede tener trastornos", enfatizó.

Sobre su salud, Mauricio Asta aclaró: “No estoy esperando la vacuna y tendría que evaluar si me la doy o no. Por lo que sé, es un virus que si lo atravesamos no es letal, uno se contagia. Después porque hablando de protocolo, en la ciencia y para sacarla al mercado hay un tiempo, unas pruebas, y hay una cantidad de certezas que el tiempo no me las da en este apuro. Me parece que no es algo que vaya en función de ayudarnos. Quiero tomar los recaudos porque no es que si me contagio me voy a morir”.

“No estoy con la sensación de pandemia, no es para mí como la fiebre amarilla o el ébola. Fui desentendiéndome de la información que martillaba con los muertos, no vibro con esto, porque al fin y al cabo después de nueve meses no me alarmó en comparación con otros años. Al cuerpo psicológico también es importante resguardarlo. No me pongo los ruleros del pánico", sentenció en diálogo con La once diez el jurado de El Gran Premio de la Cocina.

En tanto, sobre la salud del bebé que dará a luz Felicitas Pizarro, Mauricio Asta manifestó: "Es el miedo que todos tenemos, pero no sé si al ser asintomática el bebé puede tener trastornos, pero ella está muy bien. Decí que existen estos análisis rápidos y podemos saber qué bichos hay en nuestro cuerpo”.

Mauricio Asta y la nueva normalidad que trajo el coronavirus

Para Mauricio Asta, la vacuna no será trascendental en su vida. Afirmando que el virus no es letal si logra atravesarse y vencerse, el jurado de El Gran Premio de la Cocina explicó que trata de no entrar en un cuadro paranoico y que de igual modo las personas pueden contagiarse por más recaudos que se tomen.

“Es como que uno ya está habituado al barbijo, a lavarse las manos, el virus está disperso y por más cuidado que tengas, te podés contagiar. Vi cómo se cuidaban antes de entrar al piso mis compañeros, e igual se contagiaron. Yo trato de vivir y de alguna forma hay que mirar para adelante, cuidándose, tomo recaudos pero trato de no estar con paranoia”, cerró el jurado que comparte su función junto a Felicitas Pizarro.