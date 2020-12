La actriz explicó las razones por las que nunca buscó quedar embarazada.

Tras la media sanción de la ley que busca garantizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) para que las mujeres no mueran por abortos clandestinos, la actriz Edda Bustamante se animó a hablar de maternidad. "No podía tener en la panza algo como un alien que iba creciendo", lanzó.

En una entrevista con "Jubilados TV" (A24), Edda Bustamante contó que nunca tuvo deseos de ser madre y explicó el por qué: "Un día me bajó como una luz y sentí que yo no podía tener en la panza algo como un alien que le iban creciendo la boquita, las patitas, el pelito, el cerebro y yo lo tenía en la panza. Me espantó".

"Sentí una angustia y una desesperación tremenda, eso en la cuestión física. Sentí que era un alien que me estaba comiendo y alimentándose de mi, y que cuando saliera yo no sabría si a los 16 años me iba a decir: “me querés quitar el novio” o “no me trataste bien”. Tener atado por esa cosa también, que considero válida para las que quieren ser madres, un amor incondicional, y yo no estoy preparada para un amor incondicional", agregó.

Y señaló: "Yo no estoy preparada para ser incondicional para un ser, yo me di cuenta que no estoy preparada. Yo he nacido para actuar, yo soy artista antes que nada".

Además de las sorpresivas declaraciones, Edda analizó la posibilidad de lanzarse a la política. "Me gustaría entrar en política porque yo ahora tengo claro lo que haría y lo que conseguiría, las cosas que me gustaría no cambiar sino que estén, que salgan como ley, especialmente lo que tiene que ver con los actores, las cosas sociales, son cosas que ya no la podés obviar, hoy no podés obviar nada ¿Qué lo puede obviar? El totalitarismo", remarcó.

"Pero lo interesante de todos estos sistemas es que siempre han sido rotos por un individuo. Han sido impuestos por un individuo y han sido rotos por un individuo. Y siempre la gente sigue a ese líder. Yo en eso me considero buena en un buen contexto y creo firmemente y siempre creí que el individuo mueve las masas", finalizó.