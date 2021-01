El difícil momento de la cantante de cumbia.

Luego de superar el coronavirus, Gladys La Bomba tucumana regresó a la pista del Cantando 2020 para competir junto a su hijo, Tyago Griffo. Y en diálogo con Ángel de Brito y Laurita Fernández, la famosa artista tropical reveló el calvario de salud que sufrió mientras cursó la enfermedad.

“Estoy feliz por estar en esta pista de nuevo. Estoy muy emotiva. Estoy agradecida por tener la vida. Agradezco a los que se preocuparon por mi salud. Agradezco a Dios por poder estar aquí con mi hijo, el amor de mi vida”, comenzó diciendo la cantante, quien también expresó su gratitud hacia la producción de Laflia por haberle dado la posibilidad de trabajar en medio de la pandemia.

Con palabras elocuentes, La Bomba tucumana manifestó: “Agradezco a la producción del programa por habernos dado trabajo en un momento tremendo del país. Estamos viviendo en un mundo que no conocíamos”. En tanto, luego procedió a revelar cómo fueron sus horas infectada de Covid-19. No han sido fáciles, y hasta se transformaron en críticas.

“Estos días fueron muy feos. Por un lado, la soledad que impone el aislamiento. No estoy acostumbrada a eso. Vine de Tucumán para cantar en esto que era un sueño y pasamos de todo. Hoy, la fuerza del amor de Dios quiso que pueda estar paradita acá. Tuve mi cuerpo muerto. Apenas podía caminar hasta el baño. Tenía fiebre, tos, dolor de garganta. No es una gripecita. Les pido que se cuiden”, sentenció la artista, acompañada de su hijo en el estudio del certamen de canto.

Gladys La Bomba tucumana supo tener un cruce fuerte con Karina La Princesita

Antes de ser aislada por contraer el virus de la pandemia, Gladys La Bomba tucumana supo tener un cruce fuerte con Karina La Princesita: “Siento que hoy me voy. El jurado es maravilloso, siempre fue lindo conmigo, exceptuando a Karina que nunca fue maravillosa conmigo. Lo digo porque es verdad y es lo que siento. Soy un ser humano que tiene derecho a decir lo que siente, así como ella tiene ese derecho”.

"No tengo en contra de ella. Claramente no somos amigas, tampoco quiero serlo. Tengo muchos amigos que me adoran y me aman. La amistad se fortalece con el tiempo. Karina aclaró que no somos amigas, aunque no hacía falta”, agregó La Bomba, quien sentenció: “Igual la admiro, me gusta mucho lo que hace, admiro su superación en la música. No me voy a pelear nunca con ella porque no quiero, no tengo ganas. No es un año para estar peleándose con nadie”.