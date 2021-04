Inesperado: el Pollo Álvarez reemplazó a Ángel de Brito en LAM.

Desde hace unos días Ángel de Brito no está asistiendo a Los ángeles de la mañana (El Trece), magazine de farándula y chimentos que fue desplazado a la primera mañana por el nuevo programa de Mariana Fabbiani. Si bien sus compañeras condujeron los primeros días, el Pollo Álvarez reapareció en la señal para comandar el matutino de manera sorpresiva.

"¡Buen día, buen día, buen día para todos! Bienvenidos a LAM. Voy a estar reemplazando a Ángel De Brito en el día de hoy. ¡Pero qué placer, por favor!”, anunció el Pollo Álvarez mientras miraba a las "angelitas", filosas panelista de Ángel de Brito. Contentas por la presencia del ex conductor de Nosotros a la mañana -también por El Trece- las mujeres del programa aprovecharon para bromear en torno a Sandra Borghi.

Luego de afirmar que Borghi, su coconductora en el magazine, era "irremplazable", el Pollo se mostró feliz por ocupar el rol de Ángel de Brito. “A mí me gusta, lo siento como un desafío, recibí mucho cariño”. “Primero, recibí cariño de Ángel que hablamos por teléfono ayer y me dijo: ‘Hacete cargo como puedas’ y después me gusta que este equipo maneja energía desde temprano. Eso es muy importante”, expresó, irónico.

Para lamento de las "angelitas" el conductor solo estará un día a cargo de la conducción, ya que el conductor oficial debió aislarse preventivamente por contacto estrecho con un caso de coronavirus. Por el momento se desconoce que Ángel de Brito haya manifestado síntomas, razón que lo debería regresar muy pronto al estudio de El Trece.

Fiel a su estilo picante, Yanina Latorre lanzó inevitables comparaciones entre el panel de LAM y el de Nosotros a la mañana. Presionando al conductor, le preguntó: “¿El tuyo no lo manejaba?”. Rápido de reflejos, el Pollo salió airoso de la situación incómoda retrucándole: “El mío no, pero ¿sabés por qué está este equipo así? Porque hoy vamos a tener a Ulises Bueno y su novia Rocío Pardo. Hoy vamos a bailar”.

Sandra Borghi se quebró en llanto al despedirse de Nosotros a la mañana: "Estoy muy movilizada"

Sandra Borghi se despidió en la última emisión de Nosotros a la Mañana y no pudo evitar quebrarse en llanto en vivo. Ocurre que luego de 7 años de estar de manera ininterrumpida, el magazine matutino llegó a su fin. Por ello, la periodista que conducía el programa junto a Joaquín "Pollo" Álvarez compartió unas palabras cargadas de cariño y agradecimiento.

“La verdad es que estoy muy movilizada con el final de este ciclo y estoy contentísima del amor que recibí", comenzó a señalar la periodista de TN. Y luego añadió: “Empezamos con mucho entusiasmo, al mediodía con el Dr. Cormillot, con Karina Jelinek. En el medio pasó un montón de gente muy profesional. Todos fueron importantes y todos hicieron su aporte”. En un principio, el conductor fue Fabián Doman, quien actualmente lleva adelante Intratables.