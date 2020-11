Luego de haberse ausentado durante dos galas por un problema personal, Leticia Siciliani estaba obligada a llevarse la medalla de oro si quería evitar el delantal gris que la llevaría al jueves de última chance en Masterchef Celebrity. Y, para eso, tenía que elaborar el mejor plato de la noche.

La consigna del día en el reality de gastronomía que conduce Santiago del Moro por Telefe tenía que ver con una receta de pescado, que cada participante tuvo que sacar con una caña y un anzuelo de una pileta con hielo que giraba simulando un juego infantil. Las piezas que le correspondieron a cada participante fue librado al azar y a Leticia le tocó merluza.

Una vez terminada la prueba, la actriz se paró frente al jurado compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Dolli Irigoyen con un Filet de merluza con colchón de arvejas y espárragos al que decidió llamar "Ehhhh", en alusión a sus dudas con respecto a la posibilidad de cumplir con los objetivos. Sin embargo, los especialistas se mostraron muy satisfechos con los resultados.

“No como pescado. Pensaba que no me gustaba pero acá me tocó cocinarlo varias veces. Lo probé y me gustó”, confesó Leticia frente a una pregunta de Dolli. Y, cuando el conductor le recordó el momento en que se dieron vuelta los roles y ella tuvo que evaluar las preparaciones de Donato, Damíán y Germán Maritegui-ausente de la grabación tras haber contraído coronavirus-, no dudó en decir que “ese estaba para pasárselo detrás de la oreja como un perfume”.

Entonces, mientras degustaba un bocado, Irigoyen miró a la participante a los ojos y le dijo: “Me gusta verte sonriendo”. Y esto bastó para que Siciliani confesara su debilidad por la cocinera. “Estamos teniendo, realmente, una conexión fuerte con Dolli”, aseguró. Y aclaró que la chef se había encontrado con su “mejor versión”, luego de varias galas en que se mostró frustrada.

“Te vengo viendo desde hace rato”, le aclaró entonces la cocinera. Y Leticia se animó a contar lo que le gustaría hacer junto a ella si el contexto del coronavirus no existiera. “Si no estuviésemos en pandemia y si se pudiera hacer cualquier cosa, la elijo de conductora asignada. Nos vamos de jirafa mal. Y la devuelvo a las siete de la mañana a Dolli en la casa, totalmente feliz”, aseguró.

Leti Siciliani atraviesa un duro momento

La actriz Leticia Siciliani pasó un incómodo momento al aire de MasterChef Celebrity. Sin embargo, el mismo no fue develado por la protagonista hasta luego del programa emitido este último miércoles. "Para que se deje de especular y bardear", fueron las primeras palabras que eligió la hermana de Griselda.

Acto seguido, Siciliani procedió a contar cuáles fueron los inconvenientes por los cuales su plato no estuvo a la altura de lo requerido por el jurado integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Dolli Irigoyen: "Para que se deje de especular y bardear, la realidad fue que llegué a grabar y tuve una hemorragia muy fuerte. Por suerte la producción estuvo conmigo y mis compañeros también. Me hubiera encantado tener un reemplazo, pero paso todo ahí en el momento. ¡Muchas gracias a todos!".