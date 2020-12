Flor Torrente padeció una cámara sorpresa en el Cantando 2020. En el ensayo, tuvo que soportar que le hicieran saltar la pista una y otra vez. Primero se lo tomó con gracia, pero después no pudo evitar la angustia y hasta terminó todo en llanto.

La joven y su compañero debían interpretar el tema “Someone like you” de Adele, pero la pista saltaba y tenían problemas con el micrófono. Al principio la hija de Araceli González se reía de la situación. “¿Estoy loca yo?”, le preguntó a su partenaire, ya que todo funcionaba mal.

Cuando le apagaron el micrófono, la participante se empezó a enojar, sumado a que su coach le pedía que pusiera más “acting” a la hora de interpretar la canción. “Se cortó el micrófono 74 veces”, se quejó Torrente, muy enojada y sin sospechar que era todo una broma.

Los problemas siguieron y mientras cantaban, el sonido comenzó a acoplar. Florencia ya no aguantó más la situación, en especial porque su coach le pedía que mejorara su interpretación. Cansada, dejó el micrófono y se quiso retirar del estudio. “¡Pará!, a mí no me hables así”, le pidió la joven a su coach. Y finalmente cuando le dijeron que se trataba de una cámara oculta, se largó a llorar por la impotencia.

Flor Torrente, en una nueva relación

Flor Torrente está en uno de sus mejores momentos: con muy buenas presentaciones en el Cantando y cada vez más cerca del casamiento que prometió hace pocas semanas. La actriz se mostró por primera vez en público con Guido, su pareja, que también está dedicado al mundo del espectáculo: es manager de Lelé Tinelli y de Oriana Sabatini. Este amor con Flor, se sabe, nació en el contexto del Cantando.

La pareja asistió a un shopping porteño para que ella se presentara en vivo. Cantó y tocó la guitarra, algunos temas ella sola y otros acompañada, detrás de una vidriera para que la gente pudiera pasear y aprovechar del show.

Después de un año casi sin presentaciones, a Flor se la vio muy feliz de reencontrarse con el público haciendo lo que más le gusta. Guido estuvo con ella todo el tiempo y se los vio muy bien juntos.