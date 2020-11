El conductor Alejandro Fantino anticipó que ya piensa en su retiro de la televisión y reveló que se encuentra estudiando una carrera universitaria para ejercerla en ese momento.

El periodista habló del tema en su programa de América TV, Fantino a la Tarde, y reveló más detalles. "Voy a contar esto porque con ustedes me relajo y me abro. Estoy estudiando una carrera universitaria previendo mi retiro, licenciatura en filosofía", apuntó. Al tiempo que contó su rutina con los estudios: "Esta mañana me levanté y estudié ocho horas. Y cada vez que me canso o me venzo digo: preparate porque este es tu retiro".

Sobre qué hará una vez que termine la carrera, Fantino señaló que lo hace para "dar clases, para leer, escribir, para dejar mi obra". No obstante, dejó en claro que aún falta algún tiempo para su retiro. "Es mi retiro, sé que este trabajo que tengo con 49 estoy feliz haciéndolo, pero cuando tenga 60, 65 años mi lugar va a ser el pensamiento desde la filosofía", resaltó.

El mensaje de Tévez a Fantino: "Dejame de romper la pelota"

El relator de fútbol reveló en ESPN FC una conversación que tuvo con el delantero de Boca Carlos Tévez y que lo hizo pensar en el pronto retiro del jugador.

En una nueva edición del programa que reúne a varias de las figuras de ESPN, Fantino contó detalles del intercambio que tuvo por WhatsApp con el atacante, que viene teniendo un alto nivel en el 'Xeneize', pero también fue apuntado por algunas agresiones a sus rivales.

Según contó el conductor, el lunes anterior le envió mensajes a Tévez mientras su compañeros lo elogiaban y hasta lo pedían para la Selección argentina, pero la respuesta no fue la esperada. "El lunes pasado, le escribí a Tévez, mientras estábamos al aire. Es otra infidencia. Le escribí porque justo estábamos pidiéndolo para la Selección Argentina. Le dije: 'Charly, mirá: te estamos pidiendo para la Selección. Qué momento tenés'. ¿Qué me contestó? 'Dejame de romper las pelotas con eso. Dejame en paz'. Hay momentos que... No tenés más ganas. No tenés más ganas...", develó el periodista.

Luego, Diego Latorre tomó la palabra y contradijo a Fantino: "No es el caso, para mí. Está pensando en el entrenamiento de mañana y en el partido de la Copa contra Inter". Pero el conductor le retrucó: "¿Y si pierde la Copa Libertadores con Boca y queda eliminado? ¿Qué plan tiene?". Y Gambeta coincidió: "Ahí sí..."