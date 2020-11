Mariana Fabbiani continúa con su ciclo de entretenimiento "Mamushka" pese al sinfín de cambios en la programación que adoptaron recientemente las autoridades de El Trece. En la jornada de ayer, Pichu Straneo y Nazareno Mottola asistieron al piso, donde se enfrentaron a duelo de chistes que hicieron reír a su conductora.

En uno de los desafíos del programa, la presentadora mostró un bowl lleno de las populares galletitas "pepas" y la idea era que cada participante de la competencia intuyera cuánto pesaba todo. Primero fue el turno de Bárbara Simmons y, luego de Nazareno Mottola.

"Naza, ¿Cuánto pesa esto?", preguntó Fabbiani. Lo que nunca imaginó la conductora es el chiste de humor negro que deslizaría el comediante: "Y esto me trae malos recuerdos, porque tengo un amigo que murió empepado". El humorista hizo alusión a la droga que, en la jerga popular, se conoce como "pepa".

Al instante, todos los participantes y la propia conductora no pudieron evitar las risas por el chiste de Nazareno. "Comió muchas galletitas, por eso", aclaró, con ironía. Fabbiani, cuando finalmente pudo recuperarse de la risa, le avisó: "Estamos derrapando".

Pichu Straneo y Nazareno Mottola se enfrentaron a duelo de chistes

Pichu Straneo interrumpió a Mariana Fabbiani y le preguntó si podía contar un chiste. "Yo tengo un acertijo para él, si se puede. Si tengo un tucán y un elefante y los dos tienen treinta años, ¿cuál es mas grande? Uno es mas grande", lanzó. Con muchas dudas en su tono, la conductora de Mamushka, expresó: "No, pero si los dos tienen 30 años. ¿El elefante?".

"No, el tucán. Porque treinta y pico", contestó Pichu Straneo, quien hizo reír a Mariana Fabbiani y a todos los presentes. Después, Nazareno Mottola quiso hacer lo propio y manifestó: "Yo tengo uno. ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre el papel higiénico y la cortina del baño?".

Sin embargo, la reacción de la comunicadora no fue la que esperaba el humorista. "Y sí, ¿cómo no vamos a saber la diferencia? Una es una cortina de baño y el otro es papel higiénico", le respondió.

Por eso, Nazareno no pudo terminar el chiste. "Perdón, ¿en qué se parecen? En realidad es ¿cuál es la diferencia? Pero como dijiste que ya la sabías, no sirve, me voy. Me mataste todo el programa, Mariana. Donde venden carne, carnicería. Donde venden queso, ¿Qué sería?", declaró el imitador. No obstante, Mariana Fabbiani, intrigada por la respuesta, le dio el pie para que Mottola cerrara la broma. "A ver, ¿cuál es la diferencia? No sé", expresó la periodista. "Ah, fuiste vos", contestó el invitado, entre risas.