Fulminante: Nacha Guevara destrozó la perfomance de Agustín "Cachete" Sierra.

El "Cantando 2020" atraviesa una nueva gala cuyo tópico es "canciones de películas". Con este requisito, la pareja del actor Agustín "Cachete" Sierra e Inbal Comedi cantaron el tema "El amor es más fuerte", de la película "Tango Feroz" (1993) basada en la vida del legendario Tanguito. "Es casi una burla y un mamarracho", fulminó Nacha Guevara, destrozando la perfomance.

La pareja en cuestión fue la única del certamen que decidió homenajear una película argentina en el relaity de El Trece. Lo hicieron eligiendo una canción de "Tango Feroz" largometraje que cautivó a la crítica gracias a las brillantes actuaciones de Fernán Mirás y Cecilia Dopazo. Tras la presentación, la primera en emitir la devolución fue Nacha Guevara y, fiel a su estilo, disparó artillería pesada que no cayó nada bien.

"Cuando a estos temas les falta la verdad, no existen. Es un tema extraordinario, que fue escrito en una época muy especial, y toda esta farsa de poner bailarines con uniformes militares y querer hacer algo... Es casi una burla. Lo siento, pero es muy feo. No se metan con temas que no pueden defender. Acá está la vida de este chico detrás. Un mamarracho", sentenció la actriz veterana.

Acto seguido les puso un 0, molesta con la actitud de la pareja. Dicho sea, la letra de la canción de la película fue compuesta por Daniel Martín y Fernando Barrientos, no por el fallecido intérprete. “No comments (sin comentarios). Cero es terrible”, atinó a comentar "Cachete" Sierra.

“No es personal con ustedes. Pero si no están enterados de lo que cantan”, retrucó Nacha, indignada. “Sí estamos enterados”, arremetió el actor. “Bueno, entonces peor”, fulminó Guevara, picante.

Luego de una tibia devolución de Karina "La Princesita", Oscar Mediavilla no dudó en ponerse del lado de la cantante de "Mi ciudad". "Coincido en parte con Nacha. Me parece que esta historia de enfrentarte con un milico y jugar a que el amor puede trascender es muy romántico, pero acá vivimos momentos muy difíciles. Inbal canta muy bien y él trata de superarse. Es fundamental la elección del repertorio", argumentó el productor musical y esposo de Patricia Sosa. Acto seguido, los calificó con un 5.