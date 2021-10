Viviana Canosa volvió a la TV y reveló su calvario de salud: "Casi me muero"

La conductora Viviana Canosa volvió a su programa de actualidad diaria y contó la verdad detrás de sus ausencias.

Luego de semanas sin noticias claras sobre su salud, Viviana Canosa volvió a A24 y contó la verdad detrás de sus ausencias en el canal. "La verdad fue que casi me muero", soltó sin filtro.

"Que extraño que es volver. Fueron semanas, días, no sé. Fueron días muy, muy difíciles. Y a la vez, fue un extraordinario viaje en el momento más intenso de mi vida profesional, persona", arrancó Canosa, en su editorial improvisado que desde el programa titularon como 'Se dice de mí'.

"Fue la primera vez en mi vida que no me importaba el qué dirán, qué mintieran acerca de mi vida, que me operaran, que no me enganché en la picadora de carne. Sentí que era el momento de conectar conmigo por primera vez. La pregunta es qué paso. Nada más ni nada menos que casi me muero. No por COVID. La verdad es que estaban tan preocupados por si tenía o no COVID que, la verdad, también me dio mucho dolor eso. Fue como una caza de brujas", sentenció.

Y, filosa, agregó: "Ojalá hubiese sido eso (COVID) porque habría sido más fácil. Pasaron los días, me hice estudios, tomografías, placas, para ver si era o no COVID. Mi tos era insoportable. Mi tos era muy nerviosa y tenía que ver con el uso del barbijo. Pueden poner 'Viviana con tos, porque sigo tosiendo'".

Tras comunicarse con el canal para informar su estado de salud y recibir la directiva de quedar reposando unos días más, la conductora macrista contó: "Apagué el teléfono y me descompensé. Naturalicé que una moto me pasará por los pies y vine a trabajar igual. Una locura. Si yo fuera un celular, a mi no se me gastó la batería sino que se quemó el cargador".

Ayer, la conductora macrista habia anunciado su vuelta en redes sociales. Durante su ausencia el programa fue conducido por Battaglia y Campolongo, dos de sus panelistas.