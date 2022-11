Dolor en Los Simuladores por la muerte de una de sus figuras

La noticia se conoció en las últimas horas y cientos de fanáticos lamentaron la pérdida de la reconocida figura televisiva.

Una reconocida figura de Telefe que brilló en varias de sus telenovelas más conocidas murió el pasado 22 de octubre. De hecho, formó parte de Los Simuladores. La noticia trascendió públicamente unas semanas después del hecho por pedido de la familia y cientos de fanáticos dejaron sus condolencias en redes y lamentaron la pérdida de la actriz a tan temprana edad.

Se trata de Marta Gimeno, la reconocida actriz de telenovelas que protagonizó varios de los más grandes éxitos del canal de la familia. La multifacética artista, nacida en el año 1944, falleció a los 78 años de edad por causas desconocidas públicamente. Y aunque si bien la muerte sucedió en los últimos días de octubre, su familia quiso mantener la discreción para atravesar el duelo de forma privada.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de la Asociación Argentina de Actores. "Lamentamos el fallecimiento de la actriz Marta Gimeno. Llevó adelante una amplia trayectoria en teatro, televisión y publicidad. Fue integrante del órgano fiscalizador de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos en el dolor", informaron en su cuenta de Facebook.

Su amplia labor televisiva incluyó famosos programas de ficción como Rincón de luz, Muñeca Brava, Los Roldán, Los Simuladores, Culpable de este amor, Amor en custodia, Lalola, Don Juan y su bella dama, Patito Feo, Chiquititas. Además, participó en el documental Maten a Perón. Entre sus últimos trabajos teatrales se encuentra la obra Tribunal de mujeres, dirigida por Juan Freund.

Comunicado de la muerte de Marta Gimeno.

Marcos de Bake Off reveló una insólita cláusula de Telefe: "No podíamos"

Marcos Perren, exparticipante de Bake Off Argentina (Telefe) hizo una inesperada revelación sobre el exitoso programa de pastelería en el que participó en 2020.

Dos años después de su estrellato, Marcos se fue a vivir a Noruega con el objetivo de recorrer Europa. Sin embargo, sigue manteniendo un contacto constante con sus fanáticos argentinos. Es por esto que aprovechó sus redes para contar datos secretos sobre la producción del programa.

"¿Quieren un dato random? En el contrato de Bake Off, aclaraba que no podíamos hablar de lo que pase en el programa antes de que salga en vivo", publicó Marcos en su cuenta de Twitter, y más de 20 mil usuarios le dieron like y le respondieron sorprendidos.

"¿Lo random? La cláusula ESPECIFICABA que incluso estando fuera del Planeta Tierra o de la Vía Láctea no podías contar lo sucedido", agregó Marcos, generando una sorpresa aún mayor entre sus espectadores. Por último, hizo una promesa para corroborar sus dichos: "Prometo encontrar el contrato y mostrar esa parte".

Sin embargo, varios usuarios comentaron que muchas veces se filtró información de Bake Off. "Aparecían videítos por todos lados, se re sabía todo. Las cláusulas de Telefe con muy 'al pie de la letra'", ironizó un seguidor.

"En nuestro Bake Off no se spoileó absolutamente nada. La verdad que hasta a mí me sorprendió", le respondió Marcos. Un seguidor le recordó que el escándalo con Samanta sí había salido a la luz, a lo que el exparticipante explicó que esa fue la única cosa que trascendió debido a la enorme polémica que se generó en redes.