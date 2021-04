Covid: Cristina Pérez quiso chicanear a Carla Vizzotti y quedó en ridículo

La periodista ultramacrista, Cristina Pérez, se cruzó con la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, en medio de la suba de casos de coronavirus y la campaña de vacunación que se lleva adelante en todo el territorio. En reiteradas ocasiones apuntó contra el gobierno nacional de Alberto Fernández por el incumplimiento de las promesas y la titular de la cartera de Salud la dejó mal parada al explicar sobre las complicaciones para adquirir la vacuna en todo el mundo.

En diálogo con Telefe Noticias, la conductora volvió a la carga y apuntó fuertemente contra el Gobierno por sus decisiones en relación al manejo de la situación pandémica: "Hay algunos números que no me cierran mucho, el presidente prometió 10 millones de vacunas para febrero y hoy no llegamos a las 5 millones de personas vacunadas, ¿no es un fracaso eso?". Y agregó en un fuerte tono: "Entiendo que son más de 11 millones las esenciales y de riesgo con lo cual la cobertura no es de un éxito rotundo, ni siquiera acelerando en las próximas semanas".

Sorprendida, Vizzotti preguntó: "¿Yo dije éxito rotundo en algún momento o dije que podíamos acelerar en un tiempo para cubrir a quienes tienen más condiciones de riesgo?". Mientras que la periodista y conductora volvió a cruzarla, sin dejarla responder: "¿Entonces cómo la calificás? Los números quedan bastante cortos para las promesas y la realidad de los esenciales y personas de riesgo. No llegamos ni a la tercera parte, en medio de la segunda ola".

Algo molesta por los ataques, la ministra de Salud de la Nación expresó: "¿Me das un ratito que te explico? El presidente hizo una cadena nacional para explicarle a la sociedad que lo que él dijo, que fue lo que firmó Argentina con los laboratorios productores de vacunas, no había sido cumplido. No solo con Argentina, sino con todos los países del mundo y con todas las vacunas". Y sumó: "Hace una semana, solamente 15 países habían recibido el 10% de las dosis que se habían adquirido. La situación que tenemos en el mundo, en relación a los ensayos clínicos que se están realizando, las autorizaciones y la escalada de producción, tiene una complejidad tan grande que muchas veces fallamos en la comunicación".

Siguiendo por la misma línea, Vizzotti agregó: "No se cumplió, no por una falta en el trabajo o predisposición del presidente sino por una situación externa al Estado Argentino. Se empezó a trabajar en la estrategia de ir contando, a medida que van llegando las dosis, cómo se está trabajando". Además, ante las consultas, confirmó que llegarán 900.000 dosis de la vacuna de Oxford AstraZeneca, producidas en Argentina y envasadas en Estados Unidos, a fines de abril.

Minutos más tarde, Rodolfo Barili deslizó sutilmente que la Ciudad de Buenos Aires recibió pocas dosis para inmunizar a la gente y la titular de la cartera de Salud le puso un freno a una nueva fake news: "Lo hablamos siempre con Quirós, cuando distribuimos por INDEC ajustamos por población objetivo y la jurisdicción que ha recibido mayor ajuste fue CABA". Ante esto, el conductor le dijo que estaba reconociendo que hicieron un ajuste ya que, según su información, desde el primer día usaban la "planilla de población".

Rápidamente, Vizzotti negó que esto sea así y aclaró: "No están atrás, la primera distribución se hizo por porcentaje de población objetivo. Luego se acordó con las jurisdicciones dar INDEC porque era el indicador más objetivo y controlable". Además destacó que todas las provincias buscan obtener más dosis, lo cual es lógico, pero dejó en claro que "el rol de la Nación es intentar general la acción más equitativa".