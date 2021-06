Apple aumenta protección de privacidad y permite almacenar tarjetas de identificación en iPhones

07 de junio, 2021 | 17.11

Foto de archivo del logo de Apple en San Francisco, California

Apple Inc dijo el lunes que ofrecerá la capacidad de almacenar tarjetas de identificación emitidas por el Estado estadounidense digitalmente en iPhones y agregó protecciones de privacidad del usuario en su servicio de almacenamiento iCloud y aplicaciones de correo electrónico, entre varias actualizaciones de software en sus dispositivos. También mostró actualizaciones a su aplicación de chat de video FaceTime, al agregar la capacidad de programar llamadas con múltiples asistentes y hacer que el software sea compatible con dispositivos Android y Windows. La medida, que coloca a Apple en una competencia más directa con empresas como Zoom Video Communications Inc, que destacó durante la pandemia, fue el primer anuncio importante de la reunión anual de Apple para desarrolladores de software. Apple dijo que se podrán escanear tarjetas de identificación emitidas por el Estado y las tarjetas se cifrarán en la billetera digital de un usuario, donde la compañía actualmente ofrece la capacidad de almacenar tarjetas de crédito y tarjetas de tránsito en algunas ciudades de Estados Unidos. La empresa está trabajando con la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos para aceptar las identificaciones digitales en los aeropuertos. Apple cambió el nombre de su servicio de almacenamiento de pago iCloud a iCloud+ y agregó funciones de privacidad. Una de ellas oculta la identidad de un usuario y la navegación tanto desde Apple como de anunciantes. Otra permite a los usuarios ocultar su dirección de correo electrónico al completar formularios en línea. Apple dijo que los precios de iCloud no cambiarán a pesar de las nuevas funciones. También respecto a la privacidad, Apple dijo que está actualizando sus aplicaciones de correo electrónico para bloquear a los remitentes que usan rastreadores que detectan cuándo se abre un correo electrónico. La compañía también introdujo una nueva forma de rastrear dónde envían datos las aplicaciones de servicios de terceros, y dijo que su asistente de voz Siri ya no necesitará conectarse a los servidores de Apple para responder a algunas solicitudes. Varias de las características que introdujo Apple, como la capacidad de tomar una foto de un letrero y usar inteligencia artificial para extraer el texto escrito, han estado presentes en el sistema operativo rival de Android durante varios años. Apple dijo que permitirá a los usuarios controlar otros dispositivos como iPads desde computadoras Mac y laptops. Anunció además otras mejoras de software para facilitar el trabajo en sus dispositivos. Estas características, como muchas otras emblemáticas de Apple, no funcionarán con dispositivos de terceros. (Reporte de Stephen Nellis en San Francisco. Editado en español por Rodrigo Charme)